Никаких решений насчет организации пунктов пропуска на белорусско-российской границе нет - Рапота

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких решений насчет организации пунктов пропуска на белорусско-российской границе нет. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время совместного заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никаких решений на этот счет нет. Идет кропотливый, достаточно интенсивный процесс по согласованию соглашения о взаимном признании виз. Какими организационными мерами это будет сопровождаться, решат те, кто этим занимается, - министерства иностранных дел и все, кто причастен к этому процессу", - сказал Григорий Рапота.

Он подчеркнул, что никакого ограничения свободы передвижения белорусских и российских граждан на территории обеих стран не будет. "Будет сделано все возможное, чтобы такую свободу передвижения обеспечить гражданам третьих стран, обладающим либо российской, либо белорусской визой", - заверил госсекретарь.

По его словам, на недавнем заседании в Минске группы высокого уровня Совета министров Союзного государства было принято решение до конца года подписать проект соглашения о взаимном признании виз. "Давайте ждать результатов", - добавил Григорий Рапота.-0-