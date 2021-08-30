НИО к новому учебному году подготовил новый национальный букварь

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный институт образования к новому учебному году подготовил новый национальный букварь, рассказала сегодня журналистам заместитель директора по методической работе НИО Людмила Романовская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальный институт образования к новому учебному году подготовил новый национальный букварь. В рамках Дня белорусской письменности 3 сентября в Национальной библиотеке Беларуси состоится презентация этого замечательного пособия. В этом учебнике есть очень интересная функция, которая позволяет детям использовать дополнительные медиаресурсы для образования. Это анимационные фильмы, которые созданы нашей Национальной киностудией "Беларусьфильм", - отметила Людмила Романовская.

Замдиректора подчеркнула, что в 2021/2022 учебном году НИО заканчивает процесс обновления содержания общего среднего образования. "В образовательный процесс будут введены обновленные учебные программы и, соответственно, обновленные учебные пособия для 11-го класса. При их подготовке мы тесно сотрудничали с ведущими издательствами Беларуси. В результате совместной работы авторских коллективов, сотрудников издательств, полиграфических предприятий, специалистов Национального института образования, Министерства образования получились очень интересные и современные издания, которые порадуют своим содержанием и их полиграфическим исполнением", - уверена она.

"Новые пособия позволяют педагогу конструировать очень разнообразный учебный процесс в соответствии с многогранными образовательными запросами наших учащихся. Они также дают возможность ученику самостоятельно осваивать содержание общего среднего образования, формировать так называемые компетенции XXI века, в том числе читательскую и функциональную грамотность", - продолжила Людмила Романовская.

Она обратила внимание, что в современном информационном обществе очень важно совершенствовать навигационную функцию учебного пособия. "Методический аппарат учебных пособий сконструирован таким образом, чтобы ученик в процессе учебы мог обращаться к различным компонентам учебно-методического комплекса: атласам, контурным картам, сборниками задач. Наш учебник сегодня - это навигатор в информационном поле, он дает возможность ученику сориентироваться в очень разнообразных медиаресурсах и с помощью QR-кодов посмотреть спектакль либо выполнить какие-то интересные интерактивные задания. И все эти возможности представляет ему современный учебник", - добавила замдиректора.

"Для того, чтобы обеспечить обучение на базовом и повышенном уровнях, наши учебники для 11-го класса, как и изданные к прошлому учебному году учебники для 10-го класса, позволяют осваивать содержание на двух уровнях. Для этого к каждому учебному пособию разработано электронное приложение для повышенного уровня. К новым учебным пособиям по иностранным языкам также разработано электронное приложение, которое содержит аудиофайлы, фонетические упражнения, базу интернет-заданий. В прошлом учебном году мы изучали мнение педагогов и учащихся о новых учебных пособиях для 10-го класса. Пользователями было очень высоко оценено качество", - сказала Людмила Романовская.

Замдиректора акцентировала внимание, что при разработке новых учебных пособий много внимания уделялось повышению качества визуализации учебного материала: увеличено количество иллюстраций, стало много дополнительных материалов, которые доступны через QR-коды.

"В результате нашего сотрудничества с ведущими издательствами образовательный процесс в учреждениях образования обеспечивается учебными изданиями, которые высоко оценены, в том числе на республиканских и международных конкурсах. Кроме того, в целях популяризации лучших достижений в области книгоиздания Министерством информации проводится Национальный конкурс "Искусство книги", победителями которого с 2017 года стали 14 учебных пособий", - констатировала Людмила Романовская.-0-