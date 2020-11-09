9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Скандинавский антициклон, зародившийся в прохладном воздухе северных широт, держит путь на юго-восток. Завтра его центр ожидается над территорией нашей страны. В связи с этим температура воздуха постепенно приблизится к привычным показателям ноября. Во многих регионах столбик термометра впервые в этом сезоне покажет отрицательные значения. Такой длительный период без осенних заморозков отмечается во многих регионах Беларуси впервые", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 10 ноября, под защитой антициклона будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман, из-за большого количества влаги и при отрицательных температурах местами возможен слабый гололед. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, в середине дня воздух прогреется всего лишь до 3-8 градусов.

В последующие двое суток сохранится влияние скандинавского антициклона, постепенно смещающегося с территории Беларуси на юго-восточные районы Украины. В среду, 11 ноября, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, при прояснениях - до минус 5. Днем будет 1-8 градусов тепла.

В четверг, 12 ноября, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, при прояснениях - до минус 5. Днем будет 1-7 градусов тепла.

В пятницу, 13 ноября, в основном сохранится повышенный фон атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков. Лишь днем к границам Беларуси приблизится малоактивный фронтальный раздел из Польши, и в отдельных районах по западу страны возможны кратковременные дожди. В отдельных районах будут клубиться туманы, ночью и утром ожидается слабый гололед. Ветер прогнозируется южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4, по востоку при прояснениях - до минус 5. Днем будет 1-8 градусов тепла.

В предстоящие выходные на фоне повышенного атмосферного давления через Беларусь будет перемещаться в восточном направлении малоактивный фронтальный раздел. В субботу, 14 ноября, в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4, днем - 1-8 градусов тепла.

В воскресенье, 15 ноября, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром по северо-востоку страны возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Местами по стране ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, при прояснениях - до минус 3. Днем будет 2-9 градусов тепла.-0-

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