2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ноябрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя месячная температура воздуха в ноябре ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы (норма - от минус 1 до плюс 3). Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (40-55 мм)", - сказали в Белгидромете.

В ноябре температура воздуха интенсивно понижается от первой декады к третьей. В 59% лет за весь период метеонаблюдений в Беларуси самой теплой бывает первая декада, примерно один раз в три года - вторая, в 8% лет - третья. "Частые вторжения холодных масс воздуха в ноябре в сочетании с отрицательным радиационным балансом земной поверхности создают условия для формирования зимнего режима погоды. Температура воздуха в этом месяце все чаще становится отрицательной. Переход среднесуточной температуры через отметку в ноль градусов в сторону понижения считается началом зимы. В среднем переход начинается в северных и северо-восточных регионах страны во второй декаде и завершается на юго-западе в конце третьей декады, а в Бресте он приходится на 3 декабря", - отмечают синоптики.

Средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет от минус 0,6 на северо-востоке до плюс 2,7 градуса на юго-западе и западе Беларуси. По сравнению с октябрем она понижается на 5,4-6,3 градуса. В отдельные годы температура может отклоняться от климатической нормы. Так, теплее обычного на 3-4 градуса был ноябрь 1978, 1996, 2000, 2010, 2013, 2019 годов. Самый теплый ноябрь выдался в 1996 году, когда среднемесячная температура воздуха составила плюс 4,9. Холоднее на 3-4 градуса был ноябрь 1946, 1956, 1965, 1988 годов. Очень холодно (на 6-7 градусов ниже нормы) было в ноябре 1993 и 1998 годов.

Температура воздуха днем в ноябре обычно находится в пределах от плюс 1,9 до 5,4 градуса выше нуля, ночью - от минус 2,9 до плюс 0,4. В 50% лет она опускается ниже минус 8-13. Абсолютный максимум температуры (плюс 24,1) отмечен в Мозыре 1 ноября 1926 года, абсолютный минимум (минус 27,4) - в Езерище 30 ноября 1992 года.

Осадки в ноябре чаще выпадают в виде снега. Самая ранняя дата появления снежного покрова - конец октября, на юге и западе Беларуси - первая половина ноября. Устойчивый снежный покров обычно образуется только в декабре.

Среднее количество осадков в ноябре составляет от 40 мм до 55 мм. При циклоническом характере погоды оно может возрастать до 87-165 мм (2-3 климатические нормы). Минимальное количество осадков в ноябре не превышает 0-16 мм. Среднее число дней с осадками составляет 15-20, с туманами - 6-17. За месяц может наблюдаться 2-5 дней с гололедно-изморозевыми отложениями.-0-