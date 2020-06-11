Носкевич: дело о разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске скоро будет направлено в суд

11 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Уголовное дело о разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске скоро будет направлено в суд, рассказал журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич после своего доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Данное уголовное дело закончено производством. Мы приступаем к стадии ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. Думаю, в течение ближайшего месяца оно будет передано прокурору для направления в суд", - рассказал председатель СК.

Иван Носкевич отметил, что Президент был проинформирован о результатах расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на ювелирный магазин "Яхонт". "В рамках расследования установлено несколько эпизодов преступной деятельности группировки из трех человек. Они, помимо разбойных нападений, похищали оружие. Устойчивость и целенаправленность действий этой группы позволили квалифицировать содеянное ими как бандитизм, им предъявлено обвинение в том числе по ст.286 УК. Это достаточно редкий состав. По крайней мере, последнее уголовное дело по это статье направлялось в суд около 5 лет назад", - сказал руководитель следственного ведомства.

Как сообщалось, 17 августа 2019 года в ювелирный магазин "Яхонт" на ул.Киселева вошли двое мужчин. Они распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, на руки второго надели наручники. После этого похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Кроме этого в магазине злоумышленники забрали деньги и сервер с записями камер видеонаблюдения. Проведенная инвентаризация показала, что было похищено более 1 тыс. ювелирных изделий, а общий ущерб составил более Br1 млн.

Уже 3 сентября были задержаны двое подозреваемых - 36-летний ранее не судимый мужчина и его 37-летний ранее судимый знакомый. Они признали свою причастность к совершенному преступлению, дали показания. В результате правоохранители задержали еще одного гражданина - 43-летнего ранее не судимого минчанина. Соучастники преступления тщательно к нему готовились - покупали кепки, очки, отращивали щетину, принимали меры, чтобы не оставлять следов.-0-