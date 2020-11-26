Носкевич: Следственный комитет России - наш главный партнер

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет почти за девять лет работы наладил тесное и эффективное сотрудничество со следственными ведомствами многих стран, однако СК России - наш главный партнер. Об этом в интервью журналу "Записки следователя" рассказал председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Он констатировал, что между двумя ведомствами не только налажен высокий уровень взаимодействия при оказании правовой помощи по уголовным делам, но и обмен передовыми технологиями по организации и проведению расследования. Следователи двух стран обмениваются опытом кадровой работы, развивают сотрудничество в форме совместных научно-практических мероприятий. Продолжается работа по обучению и повышению квалификации следователей в учреждениях образования как России, так и Беларуси.

"Такое сотрудничество имеет высокую результативность. Так, деятельность российских специалистов-психологов, работавших со свидетелями по уголовному делу, возбужденному по факту убийства предпринимателя из города Березино, позволила воссоздать внешность предполагаемого преступника и изготовить его субъективный художественный портрет, который помог найти одного из убийц. В июле 2019 года Минским областным судом был вынесен приговор: двое граждан Беларуси признаны виновными, один из них с учетом ранее совершенного преступления приговорен к пожизненному заключению, второй - к 24 годам лишения свободы", - рассказал Иван Носкевич.

По его словам, каждое восьмое преступление в прошлом году в Беларуси было совершено в сфере высоких технологий (12% от общего количества), в первой половине 2020 года этот показатель еще больше вырос. Успешно расследовать их было бы невозможно без помощи и взаимодействия с коллегами из других стран, в особенности - с российскими.

"Приведу пример. В июле прошлого года Следственным комитетом Беларуси было завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Минска, который изготавливал ролики порнографического характера и распространял их в интернете на территории России, США, Украины и других стран. Для совместной работы по изобличению лиц, приобретавших порнографические материалы у обвиняемого и желавших приехать в Беларусь для сексуальной эксплуатации заведомо малолетних, в январе 2019 года к нам приезжали представители центрального бюро Интерпола из Франции. При расследования данного дела взаимодействовали с правоохранительными органами России, США, Германии, Украины и других стран, нами направлялись международные поручения, - сообщил председатель Следственного комитета. - Результатом совместной работы стало установление гражданина Ирака, который принимал активное участие в совершении тяжких преступлений против половой свободы на территории Беларуси. В настоящее время по материалам Следственного комитета Беларуси иностранец задержан у себя в стране и в отношении него ведется уголовное преследование". -0-