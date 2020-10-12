12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных мам, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур Стрех.

Участие в акции, приуроченной к празднованию Дня матери, примут все нотариальные конторы и бюро республики. В течение рабочего дня женщины, воспитывающие троих и более детей, могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Обратиться за бесплатной правовой помощью можно по телефонам нотариальных контор и бюро, а также с применением видеосвязи (мессенджеры).

Полный список контор и бюро, время их работы размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса". По указанным на сайте телефонам можно заранее согласовать формат общения в день акции.

Республиканские акции по бесплатному консультированию, приуроченные к государственным праздникам и памятным дням, Белорусская нотариальная палата традиционно проводит пять раз в год. По словам Артура Стреха, их популярность у граждан растет. Во время благотворительных акций нотариусы чаще всего консультируют по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, отчуждению недвижимости и совершению исполнительных надписей. В День матери самыми популярными вопросами являются удостоверение брачных договоров, соглашения о детях, соглашения об уплате алиментов.-0-