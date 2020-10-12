Нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных мам

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 12 октября 2020
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:02 Около 2 тыс. человек получили вторую прививку при исследовании вакцины "Спутник V" В мире
11:53 Сертификат электронной цифровой подписи можно продлить удаленно Экономика
11:49 Эксперт: пандемия может вдвое увеличить количество голодающих В мире
11:48 Неизвестный открыл стрельбу в Загребе, ранен полицейский В мире
11:47 Порядок уплаты госпошлины при обращении в суды изменится с 2021 года Общество
11:45 Электронная ярмарка вакансий для столичной молодежи пройдет 15 октября Регионы
11:39 Выставка-ярмарка "Продэкспо" пройдет в Минске 10-13 ноября Экономика
11:30 В Беларуси в середине недели похолодает Общество
11:30 Национальный исторический музей представит 26 баннеров об уникальности белорусского наследия Культура
11:30 Хозяйства Витебской области убрали более половины площадей кукурузы Регионы
11:29 ГАИ ищет очевидцев ДТП с погибшим в Бобруйском районе Происшествия
11:26 Прокуратура Чаусского района возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством представителям власти Происшествия
11:24 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 октября Общество
11:23 В Минске начинают включать отопление уже 12 октября Регионы
11:21 В столкновениях в Афганистане погибли семеро полицейских В мире
11:20 "Минскэнерго": филиал ТЭЦ-3 завершает подготовку к отопительному сезону Регионы
11:16 Чешская экономика не может позволить себе второй локдаун - Бабиш В мире
11:16 В Польше для нейтрализации бомбы эвакуируют более 750 человек В мире
11:16 Беларусь презентовала торговый и экономический потенциал в турецкой провинции Эскишехир Экономика
11:10 За сутки в Минской области потерялись четверо грибников Происшествия
11:10 Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс Президент
10:57 Протестующие в Портленде снесли памятники Аврааму Линкольну и Теодору Рузвельту В мире
10:53 В результате пожара и взрывов на складе под Рязанью сгорело 85 строений В мире
10:49 Учение с миротворцами ОДКБ стартовало в Витебском районе Регионы
10:49 Нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных мам Общество
10:44 Дефиле мам с детьми - в Минске пройдет шоу-программа "Я и мама - мы модели" Афиша
10:40 В Минском районе мотоциклист въехал в стоящий автомобиль Происшествия
10:39 В России за сутки выявили 13 592 случая заражения коронавирусом В мире
10:36 Массовые протесты против ограничений из-за COVID-19 прошли в Польше В мире
10:33 Минобороны Азербайджана и Армении информируют о продолжающихся обстрелах в Нагорном Карабахе В мире
Все новости
Все новости
Общество
12 октября 2020, 10:49

Нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных мам

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
В Беларуси расширен перечень заболеваний, дающих право на бесплатные лекарства
Счета по новой программе "Семейный капитал" открыли более 7,5 тыс. многодетных семей

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных мам, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур Стрех.

Участие в акции, приуроченной к празднованию Дня матери, примут все нотариальные конторы и бюро республики. В течение рабочего дня женщины, воспитывающие троих и более детей, могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Обратиться за бесплатной правовой помощью можно по телефонам нотариальных контор и бюро, а также с применением видеосвязи (мессенджеры).

Полный список контор и бюро, время их работы размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса". По указанным на сайте телефонам можно заранее согласовать формат общения в день акции.

Республиканские акции по бесплатному консультированию, приуроченные к государственным праздникам и памятным дням, Белорусская нотариальная палата традиционно проводит пять раз в год. По словам Артура Стреха, их популярность у граждан растет. Во время благотворительных акций нотариусы чаще всего консультируют по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, отчуждению недвижимости и совершению исполнительных надписей. В День матери самыми популярными вопросами являются удостоверение брачных договоров, соглашения о детях, соглашения об уплате алиментов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь консультация многодетные семьи юридические службы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Порядок уплаты госпошлины при обращении в суды изменится с 2021 года
Фото из архива В Беларуси в середине недели похолодает
Фото из архива Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 октября
Фотоиз архива Витебская таможня в автоматическом режиме оформляет более 70% вывозимых партий товаров
В "Вильнюсе" раскуплено более 200 квартир! Успейте за своей – от 2 500 рублей за метр! В рассрочку и кредит!
Картина выходных: встреча Лукашенко с представителями оппозиционных движений, форум молодежи и Bison Race
Главное
Во время доклада Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс
На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
Нагорнокарабахский конфликт. Атаки и новые обстрелы – мирное население снова под ударом
В "Вильнюсе" раскуплено более 200 квартир! Успейте за своей – от 2 500 рублей за метр! В рассрочку и кредит!
Топ-новости
Учение с миротворцами ОДКБ стартовало в Витебском районе
Сев озимых зерновых завершается в Беларуси
Нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных мам
Беларусь презентовала торговый и экономический потенциал в турецкой провинции Эскишехир
Порядок уплаты госпошлины при обращении в суды изменится с 2021 года
В Минске начинают включать отопление уже 12 октября
Около 2 тыс. человек получили вторую прививку при исследовании вакцины "Спутник V"
Выставка-ярмарка "Продэкспо" пройдет в Минске 10-13 ноября
Сертификат электронной цифровой подписи можно продлить удаленно
Гигин: диалог в СИЗО КГБ неверно рассматривать с точки зрения событий прошлого
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 октября
Лаврухин: около 3 тыс. административных, 250 уголовных дел - итоги протестов в Минске
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
Прокуратура Чаусского района возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством представителям власти
В Беларуси расширен перечень заболеваний, дающих право на бесплатные лекарства
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.