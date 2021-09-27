Нотариусы Беларуси 2 октября присоединятся к международной акции по бесплатному консультированию

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси 2 октября примут участие в международной акции по бесплатному консультированию граждан, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур Стрех.

Мероприятие пройдет под эгидой Международного союза нотариата (UINL). В этот день нотариусы всех 89 стран-членов союза будут оказывать правовую помощь на безвозмездной основе. Акция в таком масштабе проводится впервые.

В Беларуси в соответствии с графиком работы в субботу 2 октября за бесплатной консультацией нотариуса можно обратиться в нотариальные конторы и бюро Минского областного, Витебского и Могилевского нотариальных округов, которые ведут прием граждан в выходной день. Также правовую помощь гражданам окажет ряд нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа. Список контор и бюро, участвующих в акции, размещен на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Жители Брестской области смогут задать свои вопросы нотариусам в ходе проведения 2 октября прямых телефонных линий в нотариальной конторе Ленинского района Бреста, нотариальной конторе №1 Барановичей, нотариальной конторе Пинска. А в Гродно бесплатную консультацию нотариуса можно будет получить в публичном центре правовой информации на базе Гродненской областной научной библиотеки имени Е.Ф.Карского (Гродно, улица Карбышева, 17). Начало акции в 11.00.

Жители столицы смогут бесплатно проконсультироваться у нотариуса в публичном центре правовой информации на базе Центральной городской библиотеки имени Я.Купалы (Минск, улица В.Хоружей, 16). Нотариусы ответят на вопросы граждан 10.00 до 13.00.

Кроме того, в тот же день нотариусы Гомельского нотариального округа дадут бесплатные консультации гражданам на базе Кормянской центральной районной библиотеки, в Наровлянском территориальном центре социального обслуживания населения, в Брагинском районном исполнительном комитете и в Житковичском социально-педагогическом центре с приютом. Также нотариусам Гомельского нотариального округа можно задать вопросы в ходе прямой телефонной линии, проведение которой запланировано совместно с администрацией Советского района Гомеля.

Решение о проведении международной акции по бесплатному консультированию руководящий комитет Международного союза нотариата принял в начале 2021 года. Согласно резолюции, акция ежегодно будет проходить в первую субботу октября. Дата выбрана неслучайно. Именно в начале октября в 1948 году в Буэнос-Айресе состоялся первый Международный конгресс нотариусов.

Белорусская нотариальная палата ежегодно проводит пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса. Традиционно они приурочены к празднованию Дня Конституции Беларуси, Дня Победы, Дня Независимости республики, Дня матери и Дня юриста. Теперь к ним прибавится и международная акция по бесплатному консультированию.

Белорусская нотариальная палата отмечает популярность и востребованность таких мероприятий среди граждан нашей страны. Ежегодно ответы на интересующие вопросы в ходе благотворительных акций получают около 20 тыс. белорусов и гостей республики. Целью таких мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.-0-