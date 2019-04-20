Новая собственная квартира - уже не мечта, а реальность! Теперь свое жилье можно приобрести и с обычной зарплатой

Устали копить на собственную квартиру, отказывая себе во всем? Не хотите связываться с банковскими кредитами и высокими процентными ставками? Надоело ежемесячно оплачивать чужое арендованное жилье? Добро пожаловать в "Дана Холдингс" - за собственной квартирой своей мечты!
С понедельника, 22 апреля, крупнейший белорусский застройщик "Дана Холдингс" объявляет о старте реализации квартир в многофункциональном комплексе "Минск Мир" в рассрочку до 10 лет!
Такого на белорусском рынке недвижимости еще не было! Рассрочка предоставляется самим застройщиком компанией "Дана Холдингс" до 10 лет без процентов и переплат. А значит, и без использования привычных банковских инструментов - процентов, залогов, поручителей, справок о доходах и так далее.
10 преимуществ рассрочки от "Дана Холдингс":
- Планомерно: длительные сроки - 120 месяцев для выплаты максимального срока рассрочки.
- Экономно: Без переплат - 0% годовых.
- Предсказуемо - 10 лет без увеличения цены.
- Доступно: низкий первоначальный взнос - от 30%.
- Выгодно: низкий размер ежемесячных платежей - квартиры в аренду стоят дороже.
- Удобно - без справок о доходах.
- Комфортно - без поручителей.
- Честно: чем меньший срок выплат - тем больше скидка на стоимость квартиры.
- Разумно: чем выше первоначальный взнос - тем больше скидка на стоимость квартиры.
- Приятно: в готовую квартиру можно вселиться и жить, продолжая вносить ежемесячные платежи по рассрочке.
Каков механизм? Приходите в отдел продаж компании, выбирайте квартиру в тех домах, которые предлагаются с рассрочкой до 10 лет, вносите от 30% от стоимости квартиры и заключайте договор покупки. Остальную стоимость квартиры ежемесячно равными долями собственник выплачивает на протяжении выбранного срока рассрочки. Сумма получится вполне приемлемой - такой, что за нее даже снять квартиру в Минске проблематично! Но главное - тот, кто на протяжении 10 лет оплачивает арендное жилье, так и не становится собственником своей квартиры. А тот, кто воспользуется предложением "Дана Холдингс", превращается за это время в полноправного хозяина своего столичного жилья!
Таким образом, заявление о том, что позволить себе квартиру вместе с "Дана Холдингс" теперь может практически каждый - не рекламный слоган, а отражение новой реальности. Особенно если в семье работают оба супруга. Уплачивать за собственное жилье сумму, которую другие платят за съем чужой жилплощади - это разумно и практично.
В самом холдинге подчеркивают, что считают своей важнейшей задачей - создать условия для того, чтобы для большинства людей в нашей стране квартиры перестали быть нереальной мечтой. "Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, старается что-то сделать для своей семьи, для повышения качества жизни, должен иметь возможность обзавестись собственным жильем. И если на финансовом рынке Беларуси подходящих для массового клиента предложений до сих пор не было, мы сделали это первыми - предложили людям уникальную рассрочку платежей, которая для многих мечту о квартире превратит в реальность", - отметил вице-президент компании Вибор Мулич.
И самое удивительное, что это не все плюсы уникального предложения "Дана Холдингс"!
Во-первых, 10 лет - это максимальный срок рассрочки. Тот, кто пожелает выплатить стоимость своей квартиры за меньший период, получит скидку от первоначальной стоимости.
Во-вторых, те, кто пожелает внести первый взнос больше 30%, также получит скидку.
А в-третьих, на скидку при покупке квартиры в рассрочку могут претендовать многодетные семьи - те, у кого три и более ребенка в семье.
"Семейные ценности у нашей компании в большом почете. Мы считаем необходимым оказывать поддержку семьям, в которые есть много детей - это потенциал завтрашнего дня Беларуси, залог успешного будущего страны", - так о социальной позиции компании "Дана Холднигс" заявил Вибор Мулич.
Самое время познакомиться, какие же квартиры можно приобрести на столь замечательных условиях!
В акции участвуют все дома многофункционального комплекса "Минск Мир"! Это современные энергоэффективные здания актуальной европейской архитектуры, которые возводятся с использованием передовых технологий и принципов "умного дома".
В светлом просторном холле - место для консьержа, а также санитарная комната с пеленальным столиком.
Дома оборудуются бесшумными скоростными лифтами.
Все квартиры в этих домах - свободной планировки, так что их владельцы смогут обустроить жилое пространство в соответствии с собственными представлениями и потребностями.
Панорамные окна в нижней части - из многослойного безопасного стекла, на каждом устанавливаются детские замки безопасности. Окна, выходящие на улицу, выполняются шумозащитными. Так что беспокоиться об акустическом комфорте жильцам не придется.
В целом комплекс "Минск Мир" предполагает создание всей необходимой для комфортной жизни инфраструктуры.
Многочисленные парковочные места не заставят подыскивать, куда пристроить машину.
Во дворах будут оборудованы детские площадки со специальными аттракционами и тренажерами, созданными специалистами известных международных институтов по методикам раннего развития детей.
Не будет проблем и с детскими воспитательными и образовательными учреждениями - в комплексе предусмотрено строительство школ и детских садов, а также учреждений здравоохранения.
Любителям спорта понравятся многочисленные площадки для игровых видов, а также беговые и велодорожки, которые объединяются в многофункциональном комплексе "Минск Мир" в единую сеть, связывающие кварталы.
В целом все кварталы комплекса группируются вокруг огромной зеленой зоны, получившей название "Грин Сити" - это будет обширный красивый парк площадью 60 гектаров. Но и в каждом квартале предусмотрено создание собственного дизайнерского озеленения.
Территория каждого квартала - это зона безопасности. Общественные места в домах, а также дворы оборудованы системами видеонаблюдения.
Конечно же, предусмотрено и строительство многочисленных объектов социальной инфраструктуры. Магазины и кафе, рестораны и салоны красоты, фитнес-центры и офисы туристических агентств, заведения сферы услуг и досуга будут широко представлены в комплексе "Минск Мир". Раем для любителей шоппинга станет самый большой в стране торгово-развлекательный центр.
А сердцем деловой активности и притяжения инвестиций со всего мира станет Минский международный финансовый центр MinskWorld.
К слову, Беларусь заинтересована в опыте Дубайского МФЦ при создании собственного международного финцентра. Руководителей МФЦ из этого эмирата принимали в нашей стране на самом высоком уровне. Подчеркивалось, что успешное сотрудничество с Дубайским МФЦ будет способствовать развитию в Беларуси цифровой экономики, ведь изюминкой Минского международного финансового центра MinskWorld могут стать современные финансовые технологии и криптобиржа. Правительством нашей страны подписан меморандум о взаимодействии и помощи Дубайского МФЦ по созданию в Беларуси такого центра.
В целом Минский МФЦ MinskWorld призван стать частью национального экономического пространства, где будет использоваться особая система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг. Для страны создание МФЦ является стратегическим проектом, который будет способствовать процессу модернизации и трансформации Республики Беларусь и окажет влияние на экономику всего региона СНГ и Европы. Минский МФЦ MinskWorld станет единственным подобным центром не только в восточноевропейском регионе, но и на всем континенте. Концепция его создания привлечет мировых инвесторов и позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем, а с помощью обновленного законодательства для функционирования центра - стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций.
Делегация Международного финансового центра Дубая посетила возводимый в столице многофункциональный комплекс "Минск Мир".
Руководители компании "Дана Холдингс" тепло встретили гостей и с удовольствием показали им объект гордости всей Беларуси - самый большой строящийся многофункциональный комплекс в Европе.
Как отметили гости из Дубая, они были поражены градостроительными и архитектурными решениями компании "Дана Холдингс" и сравнили смелость архитектурных и градостроительных решений с масштабами Дубая.
По их мнению, новый комплекс станет настоящим украшением Минска, а создаваемый Минский международный финансовый центр - действенным инструментом притяжения иностранных инвестиций, драйвером роста для экономики не только нашей страны, но и всего европейского региона. Напомним, что в прошлом году «Дана Холдингс» подписала меморандум с Международным финансовым центром в Дубае, который предусматривает консультативную и организационную помощь белорусским партнерам в создании Минского МФЦ.
Вот в каком знаковом месте предлагает "Дана Холдингс" приобрести квартиры в рассрочку!
Многофункциональный комплекс "Минск Мир", создаваемый по принципу самодостаточности и гостеприимства, получившему название "город в городе", - это территория счастливой и комфортной жизни, непрерывного развития и совершенствования. Это место, где приятно и радостно строить свое собственное семейное гнездышко на долгие-долгие годы.
И первые покупатели уже успели воспользоваться замечательным предложением компании "Дана Холдингс".
Минчанка Ольга, к примеру, собирается приобрести просторную квартиру:
- Рассрочка - это удобная возможность распланировать свой семейный бюджет, чтобы построить хорошую большую квартиру. И очень замечательные здесь менеджеры - помогали с нуля подобрать нужную планировку.
Виталий, который тоже готов воспользоваться интересными предложениями застройщика, отметил очень важный фактор при покупке квартиры:
- Мой опыт говорит о том, что, выбирая себе место обитания, выбирай и место, где тебе просто будет приятно находиться. Ведь квартира - это только стены и крыша. Приобретая ее, ты покупаешь инфраструктуру - а это нечто большее, чем просто стены.
Подведем итог. Вам понравилось предложение "Дана Холдингс"? Вы хотите жить в самом современном многофункциональном комплексе "Минск Мир"? Не хочется переплачивать банковские проценты по кредиту? Готовы сменить съемное жилье на собственное? Тогда поторопитесь!
Предложение "Дана Холдингс" о продаже квартир в рассрочку до 10 лет действует только до конца мая!
Информацию о домах и планировках квартир можно найти на сайте
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