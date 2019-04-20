Новая собственная квартира - уже не мечта, а реальность! Теперь свое жилье можно приобрести и с обычной зарплатой

Устали копить на собственную квартиру, отказывая себе во всем? Не хотите связываться с банковскими кредитами и высокими процентными ставками? Надоело ежемесячно оплачивать чужое арендованное жилье? Добро пожаловать в "Дана Холдингс" - за собственной квартирой своей мечты!

С понедельника, 22 апреля, крупнейший белорусский застройщик "Дана Холдингс" объявляет о старте реализации квартир в многофункциональном комплексе "Минск Мир" в рассрочку до 10 лет!

Такого на белорусском рынке недвижимости еще не было! Рассрочка предоставляется самим застройщиком компанией "Дана Холдингс" до 10 лет без процентов и переплат. А значит, и без использования привычных банковских инструментов - процентов, залогов, поручителей, справок о доходах и так далее.

10 преимуществ рассрочки от "Дана Холдингс":

- Планомерно: длительные сроки - 120 месяцев для выплаты максимального срока рассрочки.

- Экономно: Без переплат - 0% годовых.

- Предсказуемо - 10 лет без увеличения цены.

- Доступно: низкий первоначальный взнос - от 30%.

- Выгодно: низкий размер ежемесячных платежей - квартиры в аренду стоят дороже.

- Удобно - без справок о доходах.

- Комфортно - без поручителей.

- Честно: чем меньший срок выплат - тем больше скидка на стоимость квартиры.

- Разумно: чем выше первоначальный взнос - тем больше скидка на стоимость квартиры.

- Приятно: в готовую квартиру можно вселиться и жить, продолжая вносить ежемесячные платежи по рассрочке.

Жилой дом "Твист"

Жилой дом "Чарльстон"

Каков механизм? Приходите в отдел продаж компании, выбирайте квартиру в тех домах, которые предлагаются с рассрочкой до 10 лет, вносите от 30% от стоимости квартиры и заключайте договор покупки. Остальную стоимость квартиры ежемесячно равными долями собственник выплачивает на протяжении выбранного срока рассрочки. Сумма получится вполне приемлемой - такой, что за нее даже снять квартиру в Минске проблематично! Но главное - тот, кто на протяжении 10 лет оплачивает арендное жилье, так и не становится собственником своей квартиры. А тот, кто воспользуется предложением "Дана Холдингс", превращается за это время в полноправного хозяина своего столичного жилья!

Таким образом, заявление о том, что позволить себе квартиру вместе с "Дана Холдингс" теперь может практически каждый - не рекламный слоган, а отражение новой реальности. Особенно если в семье работают оба супруга. Уплачивать за собственное жилье сумму, которую другие платят за съем чужой жилплощади - это разумно и практично.

В самом холдинге подчеркивают, что считают своей важнейшей задачей - создать условия для того, чтобы для большинства людей в нашей стране квартиры перестали быть нереальной мечтой. "Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, старается что-то сделать для своей семьи, для повышения качества жизни, должен иметь возможность обзавестись собственным жильем. И если на финансовом рынке Беларуси подходящих для массового клиента предложений до сих пор не было, мы сделали это первыми - предложили людям уникальную рассрочку платежей, которая для многих мечту о квартире превратит в реальность", - отметил вице-президент компании Вибор Мулич.

Вибор Мулич, вице-президент Dana Holdings

И самое удивительное, что это не все плюсы уникального предложения "Дана Холдингс"!

Во-первых, 10 лет - это максимальный срок рассрочки. Тот, кто пожелает выплатить стоимость своей квартиры за меньший период, получит скидку от первоначальной стоимости.

Во-вторых, те, кто пожелает внести первый взнос больше 30%, также получит скидку.

А в-третьих, на скидку при покупке квартиры в рассрочку могут претендовать многодетные семьи - те, у кого три и более ребенка в семье.

"Семейные ценности у нашей компании в большом почете. Мы считаем необходимым оказывать поддержку семьям, в которые есть много детей - это потенциал завтрашнего дня Беларуси, залог успешного будущего страны", - так о социальной позиции компании "Дана Холднигс" заявил Вибор Мулич.

Самое время познакомиться, какие же квартиры можно приобрести на столь замечательных условиях!

В акции участвуют все дома многофункционального комплекса "Минск Мир"! Это современные энергоэффективные здания актуальной европейской архитектуры, которые возводятся с использованием передовых технологий и принципов "умного дома".

Жилой дом "Гонконг"

Жилой дом "Джакарта"

Жилой дом "Сан-Франциско"

Жилой дом Нью-Йорк

В светлом просторном холле - место для консьержа, а также санитарная комната с пеленальным столиком.

Дома оборудуются бесшумными скоростными лифтами.

Лобби дома "Твист"

Лобби дома "Чарльстон"

Лобби дома "Гонконг"

Все квартиры в этих домах - свободной планировки, так что их владельцы смогут обустроить жилое пространство в соответствии с собственными представлениями и потребностями.

Свободная планировка во всех квартирах

Панорамные окна в нижней части - из многослойного безопасного стекла, на каждом устанавливаются детские замки безопасности. Окна, выходящие на улицу, выполняются шумозащитными. Так что беспокоиться об акустическом комфорте жильцам не придется.

На панорамных окнах из многослойного безопасного стекла установлены детские замки безопасности

В целом комплекс "Минск Мир" предполагает создание всей необходимой для комфортной жизни инфраструктуры.

Многочисленные парковочные места не заставят подыскивать, куда пристроить машину.

В комплексе построен многоуровневый паркинг и многочисленные парковочные места

Во дворах будут оборудованы детские площадки со специальными аттракционами и тренажерами, созданными специалистами известных международных институтов по методикам раннего развития детей.

У каждого дома - игровая площадка со специальным покрытием, чтобы малыши, играя, не получили травмы

Не будет проблем и с детскими воспитательными и образовательными учреждениями - в комплексе предусмотрено строительство школ и детских садов, а также учреждений здравоохранения.

В комплексе предусмотрено строительство школ и детских садов

Любителям спорта понравятся многочисленные площадки для игровых видов, а также беговые и велодорожки, которые объединяются в многофункциональном комплексе "Минск Мир" в единую сеть, связывающие кварталы.

В целом все кварталы комплекса группируются вокруг огромной зеленой зоны, получившей название "Грин Сити" - это будет обширный красивый парк площадью 60 гектаров. Но и в каждом квартале предусмотрено создание собственного дизайнерского озеленения.

Территория каждого квартала - это зона безопасности. Общественные места в домах, а также дворы оборудованы системами видеонаблюдения.

Конечно же, предусмотрено и строительство многочисленных объектов социальной инфраструктуры. Магазины и кафе, рестораны и салоны красоты, фитнес-центры и офисы туристических агентств, заведения сферы услуг и досуга будут широко представлены в комплексе "Минск Мир". Раем для любителей шоппинга станет самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

Словосочетание "комфортная среда" имеет вполне осязаемое значение - все необходимое для удобной и счастливой жизни рядом!

А сердцем деловой активности и притяжения инвестиций со всего мира станет Минский международный финансовый центр MinskWorld.

Сердцем многофункционального комплекса "Минск Мир" станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира

К слову, Беларусь заинтересована в опыте Дубайского МФЦ при создании собственного международного финцентра. Руководителей МФЦ из этого эмирата принимали в нашей стране на самом высоком уровне. Подчеркивалось, что успешное сотрудничество с Дубайским МФЦ будет способствовать развитию в Беларуси цифровой экономики, ведь изюминкой Минского международного финансового центра MinskWorld могут стать современные финансовые технологии и криптобиржа. Правительством нашей страны подписан меморандум о взаимодействии и помощи Дубайского МФЦ по созданию в Беларуси такого центра.

Успешное сотрудничество с Дубайским МФЦ будет способствовать развитию в Беларуси цифровой экономики

В целом Минский МФЦ MinskWorld призван стать частью национального экономического пространства, где будет использоваться особая система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг. Для страны создание МФЦ является стратегическим проектом, который будет способствовать процессу модернизации и трансформации Республики Беларусь и окажет влияние на экономику всего региона СНГ и Европы. Минский МФЦ MinskWorld станет единственным подобным центром не только в восточноевропейском регионе, но и на всем континенте. Концепция его создания привлечет мировых инвесторов и позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем, а с помощью обновленного законодательства для функционирования центра - стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций.

Делегация Международного финансового центра Дубая посетила возводимый в столице многофункциональный комплекс "Минск Мир".

Руководители Дубайского МФЦ посетили комплекс "Минск Мир"

Руководители компании "Дана Холдингс" тепло встретили гостей и с удовольствием показали им объект гордости всей Беларуси - самый большой строящийся многофункциональный комплекс в Европе.

Управляющий Дубайского международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим и исполнительный директор Ариф Амири осмотрели уже построенные кварталы и ознакомились с перспективными планами "Дана Холдингс"

Как отметили гости из Дубая, они были поражены градостроительными и архитектурными решениями компании "Дана Холдингс" и сравнили смелость архитектурных и градостроительных решений с масштабами Дубая.

Представители компании "Дана Холдингс" рассказали гостям из Дубая, как идет работа над проектированием Минского международного финансового центра MinskWorld, показали эскизы и макет планируемой застройки

По их мнению, новый комплекс станет настоящим украшением Минска, а создаваемый Минский международный финансовый центр - действенным инструментом притяжения иностранных инвестиций, драйвером роста для экономики не только нашей страны, но и всего европейского региона. Напомним, что в прошлом году «Дана Холдингс» подписала меморандум с Международным финансовым центром в Дубае, который предусматривает консультативную и организационную помощь белорусским партнерам в создании Минского МФЦ.

Вот в каком знаковом месте предлагает "Дана Холдингс" приобрести квартиры в рассрочку!

Многофункциональный комплекс "Минск Мир", создаваемый по принципу самодостаточности и гостеприимства, получившему название "город в городе", - это территория счастливой и комфортной жизни, непрерывного развития и совершенствования. Это место, где приятно и радостно строить свое собственное семейное гнездышко на долгие-долгие годы.

И первые покупатели уже успели воспользоваться замечательным предложением компании "Дана Холдингс".

Минчанка Ольга, к примеру, собирается приобрести просторную квартиру:

- Рассрочка - это удобная возможность распланировать свой семейный бюджет, чтобы построить хорошую большую квартиру. И очень замечательные здесь менеджеры - помогали с нуля подобрать нужную планировку.

Ольга: "Рассрочка - это удобная возможность распланировать свой семейный бюджет"

Виталий, который тоже готов воспользоваться интересными предложениями застройщика, отметил очень важный фактор при покупке квартиры:

- Мой опыт говорит о том, что, выбирая себе место обитания, выбирай и место, где тебе просто будет приятно находиться. Ведь квартира - это только стены и крыша. Приобретая ее, ты покупаешь инфраструктуру - а это нечто большее, чем просто стены.

Виталий: "Приобретая квартиру, ты покупаешь инфраструктуру - а это нечто большее, чем просто стены"

Подведем итог. Вам понравилось предложение "Дана Холдингс"? Вы хотите жить в самом современном многофункциональном комплексе "Минск Мир"? Не хочется переплачивать банковские проценты по кредиту? Готовы сменить съемное жилье на собственное? Тогда поторопитесь!

Предложение "Дана Холдингс" о продаже квартир в рассрочку до 10 лет действует только до конца мая!

Информацию о домах и планировках квартир можно найти на сайте bir.by и узнать в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, DanaCenter, 1-й этаж, многоканальный телефон 7675, +375 17 39 39 465, +375 17 269 32 90.

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