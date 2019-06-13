Новая спортивно-игровая площадка появилась на территории Ждановичского детского дома

Начало лета ознаменовалось для воспитанников Ждановичского детского дома радостным событием – на прилегающей к детскому дому территории установили новый игровой комплекс. Спортивно-игровая площадка для детей была приобретена на средства, собранные по благотворительной программе Белинвестбанка "Помоги случиться чуду". Накануне волонтеры Белинвестбанка и компании Visa посетили детский дом.
Благотворительная программа Белинвестбанка
За 8 лет своего существования программа объединила множество неравнодушных людей, воплотивших в жизнь немало интересных проектов. Одной из таких инициатив в 2019 году
Сегодня в ГУО "Ждановичский детский дом" находится 34 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. В учреждении работают четыре группы: две – для детей с нарушением психофизического развития и две – для детей с интеллектуальной недостаточностью. Теперь у воспитанников учреждения появилось еще больше возможностей для полезного досуга. Новые горки и современные турники дают возможность детям заниматься спортом на свежем воздухе. Кроме спортивно-игровой площадки на территории детского дома появились две новые песочницы.
Накануне сотрудники банка и компании Visa навестили воспитанников учреждения и организовали настоящий праздник для малышей. Встреча получилась очень насыщенной и эмоциональной.
На этом цепочка добрых дел, запущенная Белинвестбанком, не заканчивается. По-прежнему любой желающий может стать частью благотворительной программы "Помоги случиться чуду" и оказывать помощь детскому дому на системной основе.
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- При совершении любого безналичного платежа с использованием благотворительной карточки 0,25 % от суммы платежа перечисляется в детский дом.
- Банк со своей стороны увеличит благотворительную сумму и дополнительно перечислит 0,25 % от суммы каждого платежа по карточке "Помоги случиться чуду" в Ждановичский детский дом.
За время существования благотворительной программы "Помоги случиться чуду" было выпущено более 11 200 благотворительных карточек, а в адрес Ждановичского детского дома перечислено более 91 700 рублей.
Белинвестбанк благодарит всех, кто использует в расчетах благотворительную платежную карточку. Средства, которые мы смогли перечислить в Ждановичский детский дом, – наш общий вклад в оказание помощи детям!
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