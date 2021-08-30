Новая учебная IT-лаборатория создана в Белорусско-Российском университете

30 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белорусско-Российском университете создана новая учебная IT-лаборатория, которая начнет работать 2 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий кафедрой "Автоматизированные системы управления" электротехнического факультета БРУ Анатолий Якимов.

Вуз с 2018 года успешно сотрудничает с международной IT-компанией iTechArt. Благодаря этому за последних 3 года на базе университета созданы и успешно функционируют несколько мультипрофильных лабораторий машиностроительного профиля, в том числе открытые по проекту Союзного государства.

Новая лаборатория ориентирована исключительно на развитие информационных технологий и практико-ориентированное обучение инженеров-разработчиков. "Образовательная инициатива станет для студентов прекрасной возможностью больше узнать о практической стороне профессии, - сказал Анатолий Якимов. - В течение учебного года сотрудники компании будут обучать студентов программированию на Python, сопровождать и рецензировать дипломные проекты, читать лекции по топовым технологиям".

Лаборатория представляет собой современный класс, оборудованный для комфортной работы. В помещении установлены 16 мощных компьютеров, мультимедийный планшет, столы для мозговых штурмов и обсуждений, удобные ортопедические кресла. В планах - организовывать митапы и марафоны программирования, проводить занятия по Java, Python, .Net, JavaScript и другим технологиям.

Похожие лаборатории созданы в Брестском техническом университете, Витебском университете им. П.М.Машерова и Витебском технологическом университете. Подобные проекты дают будущим инженерам-разработчикам практические навыки и понимание, как применять теоретические знания на реальных проектах.

По словам заведующего кафедрой, ряды сотрудников компании регулярно пополняют талантливые выпускники вуза. Кроме того, БРУ оказывает спонсорскую помощь в организации мероприятий ежегодного Могилевского фестиваля науки и межрегиональной олимпиады по программированию. Еще одним результатом совместной работы стало создание веб-платформы для удаленного изучения дисциплин по IT-специальностям и участия в виртуальных лабораториях.-0-