Новогоднее обращение Лукашенко стало абсолютным лидером по телесмотрению в Беларуси

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко стало абсолютным лидером по телесмотрению в стране, сообщает БЕЛТА.

Более 6,5 млн. белорусских граждан посмотрели в новогоднюю ночь обращение Президента. Источники данных о просмотре: статистика телесмотрения на платформе ZALA, от Белтелеком - MediaMetrix, а также исследование телесмотрения с использованием пиплметрии, которое проводит организация "Реальное измерение". "Два различных, не связанных между собой, способа сбора данных дали примерно равные показатели: доля линейного просмотра новогоднего поздравления составила от 70% до 78%. К этой цифре следует прибавить тех, кто посмотрел обращение уже позже, в режиме отложенного просмотра", - рассказали ранее в новостном эфире "Беларусь 1".

Более того, обе использованные системы сбора данных не фиксируют гостевой просмотр, а с учетом особенностей новогодних традиций этот неучтенный фактор способен оказывать существенное влияние на реальные показатели телесмотрения в сторону его увеличения.

Новогоднее обращение Президента также до сих пор входит в тренды YouTube. На YouTube-каналах крупнейших в стране госСМИ у него в общей сложности уже порядка 1 млн. просмотров.-0-