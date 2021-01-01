Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу

Дорогие соотечественники и гости Беларуси!

Время неумолимо приближает нас к последним мгновениям високосного 2020 года. Нас волнует, каким он был и что нас ждет в будущем.

Уходящий год был ярким и своеобразным. Он заставил белорусов искать ответы на извечные вопросы: "Кто мы?", "Что будет с нами, нашими детьми?", "Куда мы идем?" и "Чего мы хотим?".

Мы особенно остро осознали, что имеем и что можем потерять, притом – безвозвратно.

Год объединил человечество заботой о здоровье. А Господь указал нам наше место в этом мире и предупредил об ответственности за гармонию с природой.

Благодаря неимоверным усилиям государства мы выстояли и обрели уверенность в завтрашнем дне. А главное – не оставили детей без будущего!

Словом, нам нужен был этот год, чтобы понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе.

Наша опора – богатый исторический опыт. Мы наследники великих поколений белорусов, которых судьба на протяжении тысячи лет ломала и не единожды испытывала на прочность. Но они мужественно и смело строили свое будущее. И никогда не теряли связь с родной землей. Она – наше всё. Без нее мы не будем народом.

Трилогия "Малой родины", которую мы завершили в 2020-м, еще раз дала возможность понять, что только в родной земле источник наших сил. Эти силы помогают нам достигать намеченные цели. И, подводя итоги очередной пятилетки, мы видим: нам есть чем гордиться.

Беларусь стала ядерной державой, шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, развила IT.

Но самое главное – мы сохранили продовольственную безопасность. И в то время, когда люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба, наши крестьяне обеспечили белорусов необходимыми продуктами питания.

Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний!

Люди в белых халатах показали свой профессионализм в борьбе с тяжелыми болезнями.

Настоящие учителя и преподаватели продемонстрировали уровень белорусского образования.

Ученые и инженеры Беларуси создали уникальные образцы в машиностроении, химии, нефтехимии.

Это значит, мы не застыли на месте. Изменился мир, изменились и мы. Наши перемены – это просчитанная и продуманная эволюция.

Вы знаете, некоторые из нас, столкнувшись с вызовами високосного года, хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше.

Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность – клочок земли в центре Европы.

Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства.

Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы – умная, толерантная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим "людзьмі звацца", мы это сделаем!

Дорогие друзья!

В эти минуты наши сердца бьются особенно сильно. Мы с любовью смотрим на родных и близких, понимая, что в них наше счастье и смысл жизни. Благодарим их за поддержку и веру, которые помогают идти к целям, преодолевая любые преграды. И мы надеемся, что наши мечты обязательно исполнятся.

Пусть наступающий 2021 год станет для всех нас годом воплощения самых добрых, светлых и чистых желаний!

Мужества, выдержки и терпения на этом пути вам, патриотам Родины! Мира и благополучия вашим семьям и детям. Будьте здоровы и счастливы, берегите друг друга.

С Новым годом вас и ваших гостей!