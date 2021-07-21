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21 июля 2021, 09:00

Новоселье в Minsk World! Клиенты в восторге от нового дома "Лос-Анджелес"

До конца августа спешите купить квартиру ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ! Осенью цена квадратного метра ВЫРАСТЕТ!

Нынешним летом практически каждую неделю на карте многофункционального комплекса Minsk World появляется новый город. Это значит, за пару месяцев ключи от новеньких квартир получили сотни белорусов! Впечатляет? Тогда давайте знакомиться с новым домом!

Новостройка "Лос-Анджелес" находится в одном из самых просторных кварталов многофункционального комплекса Minsk World. Купить квартиры здесь, в квартале "Северная Америка", можно не только в строящихся домах "Лас-Вегас", "Чикаго" и "Нью-Йорк", но и в ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫХ "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Монреаль" и "Новый Орлеан".

Сомневаетесь? Тогда посмотрите, как радуются жильцы, которые накануне получили ключи от собственного жилья!

Например, Вероника Тищенко призналась, что ей уже не терпится начать ремонт. Она покупала квартиру, когда дом был ещe на этапе котлована и рассказывает про несколько определяющих критериев выбора. Первый – наличие двух школ в квартале.

Веронике Тищенко не терпится начать ремонт
Веронике Тищенко не терпится начать ремонт

"У нас маленький ребeнок, который в этом году пойдeт в детский сад. Уверены, что к тому моменту, когда нам нужно будет идти в первый класс, здесь уже будет работать хотя бы одна из запроектированных школ с бассейном", - говорит девушка.

Возле каждого дома – современные детские площадки
Возле каждого дома – современные детские площадки
Здесь красиво и удобно!
Здесь красиво и удобно!

Следующий критерий, который повлиял на выбор в пользу дома "Лос-Анджелес" - это расположение.

"Дом находится близко к дороге, поэтому будет удобно выезжать в центр и из города на дачу. Рядом остановка общественного транспорта, буквально в десяти минутах ходьбы – метро, это очень удобно", - поделилась впечатлениями Вероника.

Отсюда будет удобно выехать в центр и в сторону МКАДа
Отсюда будет удобно выехать в центр и в сторону МКАДа

Ну и наконец, возможность купить квартиру в рассрочку. Именно этот способ оплаты выбрала для себя семья Тищенко.

"Не у всех есть возможность оплатить квартиру сразу или взять кредит. Для нас, как для молодой семьи, рассрочка – самый лучший вариант", - уверена девушка.

Клиентка Инна Еникова купила квартиру в "Лос-Анджелес" для сына и первое, на что обращала внимание – близость метро.

Инне Ениковой очень понравилась терраса
Инне Ениковой очень понравилась терраса

"Для молодeжи очень важна мобильность, а здесь в скором времени откроется новая станция метро", - рассказала она.

Инна признаeтся, что когда она впервые попала в квартал "Северная Америка", было ощущение, что это не Минск, а какой-то другой город.

Яркая новостройка не останется незамеченной
Яркая новостройка не останется незамеченной

"В квартире тоже всe понравилось, но особенно шокировала терраса. Это необычное решение и очень удобное для города, особенно летом. Теперь можно не ехать на природу, а поставить сюда качели и собирать друзей на кофе", - улыбается она.

Комфорт в каждом квадратном метре
Комфорт в каждом квадратном метре

Лабаш Абазид Амаль Марийевна рассказала, что покупка квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World – это не первый еe опыт сотрудничества с компанией-застройщиком. У семьи уже есть квартира в многофункциональном комплексе "Маяк Минска".

Лабаш Абазид Амаль Марийевна планирует купить здесь квартиры своим детям
Лабаш Абазид Амаль Марийевна планирует купить здесь квартиры своим детям

"Нам всe очень понравилось, поэтому решили продолжить сотрудничество. Более, того, у этого застройщика мы будем покупать квартиры и для своих детей", - рассказала она.

Кроме такого преимущества дома "Лос-Анджелес" как транспортная доступность, семья Амали обратила внимание на наполнение самого дома. Дизайнерские лобби, зона отдыха, место для консьержа, панорамный лифт, квартиры со свободной планировкой и панорамными окнами.

Так выглядит лобби готового дома "Лос-Анджелес"
Так выглядит лобби готового дома "Лос-Анджелес"
Здесь красиво и комфортно
Здесь красиво и комфортно

"Есть вход со стороны дороги, где можно припарковать машину и зайти, а также вход со стороны двора, который направлен на детскую площадку. Это очень удобно", - добавила она.

На приeмке, как всегда, ажиотаж
На приeмке, как всегда, ажиотаж

Квартал "Северная Америка" - отличный вариант для покупки квартиры себе и своим близким. Высокий уровень комфорта здесь – в каждом квадратном метре. Две школы с бассейнами, детские и спортивные площадки возле каждого дома, на первых этажах некоторых домов – коммерческие помещения. Это значит, что спуститься в парикмахерскую или магазин можно будет буквально за несколько минут.

"Как будто это не Минск, а другой город", - говорят жители
"Как будто это не Минск, а другой город", - говорят жители

Центром притяжения станет Деловой квартал МФЦ и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Через дорогу от "Северной Америки" - большой парк со скульптурами, аттракционами и фонтанами. Здесь жители смогут не просто прогуляться, но и заняться спортом, организовать пикник или выгулять домашних питомцев.

Вся необходимая инфраструктура – аптеки и магазины, поликлиники и медицинские центры появятся в Minsk World в пешей доступности. Это значит, что высокий уровень комфорта станет доступным для КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ.

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в квартале "Северная Америка" многофункционального комплекса Minsk World, обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Прямо в своeм городе вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор. Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы.

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

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