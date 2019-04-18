Новую редакцию информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу подписали в Минске

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная стратегия по ВИЧ/СПИДу в новой редакции подписана в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Подпись под документом поставили заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова и постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий.
На церемонии было отмечено, что стратегия от 2011 года внесла свой вклад в снижение стигмы и дискриминации, новая редакция призвана решать задачи, которые сегодня ставит время.
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