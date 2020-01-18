Новые подходы к начислению пенсий за особые условия обеспечивают справедливость - Орда

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые подходы к начислению пенсий за особые условия труда обеспечивают справедливость. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Люди, которые много лет отработали в особых условиях труда, безусловно, заслуживают справедливого подхода в вопросе начисления профессиональной пенсии, считает Михаил Орда. Работа тракториста, механизатора, доярки, водителя общественного транспорта - не самая простая. Когда-то, начиная трудиться по этим специальностям, люди знали, что через 15-20 лет они смогут рассчитывать на досрочную пенсию определенного уровня. Ситуацию изменили подходы, введенные в 2009 году.

Как пояснил лидер национального профцентра, до 2009 года досрочная пенсия выплачивалась из общей пенсионной системы страны. При этом люди могли продолжать работать на своих рабочих местах. После введения профессионального пенсионного страхования средства для выплаты пенсий за особые условия труда стали накапливаться на счете каждого работника. Кроме того, при выходе на профессиональную пенсию человек должен был покинуть свое прежнее рабочее место.

Как и при любом другом введении новых правил, был установлен переходный период. Те, кто отработал после 1 января 2009 года менее 10 лет и при этом имеет необходимый стаж, получают досрочную пенсию по прежним правилам. А те, кто после 2009 года трудился на особых условиях свыше 10 лет, мог рассчитывать только на пенсию, рассчитанную по новым правилам (при наличии необходимого стажа). При этом из-за небольшого периода и сумм отчислений накопленная пенсия у таких людей составляет всего лишь Br50-70.

"В прошлом году к нам пошел вал обращений по этому поводу. Люди понимали: чтобы сохранить за собой право на выход на пенсию по прежним правилам, им необходимо оставить свое место работы. Это опытные, квалифицированные работники. Они заинтересованы в том, чтобы работать дальше. Наниматели также заинтересованы в том, чтобы сохранить кадровый состав. На некоторых предприятиях доходило до того, что уволиться могла сразу треть специалистов, - отметил Михаил Орда. - Поэтому в прошлом году мы обратились к главе государства с инициативой сохранить за работниками, которые много лет отработали в особых условиях труда, прежние правила выхода на досрочную пенсию. Минтруда разработало соответствующий проект нормативного правового акта, который был утвержден Президентом. Безусловно, это справедливо и честно по отношению к людям".

Как сообщалось, глава государства подписал указ №15 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", регулирующий вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Выработавшим на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда предоставляется право на назначение досрочной льготной пенсии по закону "О пенсионном обеспечении" взамен досрочной профессиональной пенсии по закону "О профессиональном пенсионном страховании".-0-