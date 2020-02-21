21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые учебники для 9 класса положительно оценили учителя, ученики и родители, сообщила заместитель директора по методической работе Национального института образования Министерства образования Людмила Романовская во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

В этом учебном году девятиклассники обучаются по новым программам: подготовлено 18 учебных пособий. "В начале февраля провели масштабный срез мнений. В анкетировании по вопросам использования учебников для 5-11 классов приняли участие около 33 тыс. респондентов. Активнее всего были учащиеся - это более 16 тыс. человек, из них девятиклассников - более 3,3 тыс. Кроме того, в онлайн-анкетировании приняли участие более 9,7 тыс. учителей и около 7 тыс. родителей. Отрадно, что новым учебникам для 9 класса дана положительная оценка учителями, родителями и учащимися", - рассказала Людмила Романовская.

Учащимся 9 классов был задан простой и конкретный вопрос: по каким новым пособиям им интереснее всего учиться. "Явных аутсайдеров нет в этом перечне, но рейтинговую таблицу возглавляют пять пособий: "Обществоведение", "Биология", "Алгебра", "Русский язык" и "Беларуская мова", - отметила замдиректора. - Что касается достоинств, на которые обращают внимание наши респонденты, - это интересно раскрытая тема, хорошее оформление. Последнее нам особенно приятно, потому что обложка - это тоже дидактический материал и тот инструмент, который учитель должен использовать в образовательном процессе. Вместе с тем есть респонденты, которые считают, что в учебниках слишком много заданий, кому-то кажется, наоборот, их слишком мало. Есть, конечно, конструктивные замечания, которые мы обязательно учтем при переиздании учебных пособий".

По словам Людмилы Романовской, обратная связь - важный фактор, способствующий повышению качества научно-методического обеспечения образовательного процесса. "Какие каналы обратной связи для нас наиболее эффективны? Это, конечно, мероприятия для педагогических работников с участием авторов учебных пособий. На национальном образовательном портале созданы и действуют постоянно рубрики, которым уделяем большое внимание. Это "Новые программы: изучаем, обсуждаем", "Новые учебники: изучаем, обсуждаем" и "Вопрос автору". Важный канал связи - обращения граждан. К слову, в последнее время снизился поток обращений в отношении содержания учебных пособий", - добавила она.

Учитель истории и обществоведения минской гимназии №34, преподаватель кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Дарья Косякова особо остановилась на учебнике по обществоведению. По ее мнению, новое пособие вызывает познавательный интерес к предмету в силу высокой практикоориентированности, современного содержания и форм представления материала, а также вариативности.

"Огромный плюс в том, что всегда есть возможность выбора заданий: с каким материалом можно поработать на уроке, а какой оставить на дом. Материал стал интереснее и доступнее в изложении. Учебник направлен на то, чтобы домашнее задание либо изучение новой темы могли перевернуть обучение, когда основная доля материала может быть изучена самостоятельно, а урок посвящен многократной отработке, использованию современных кейсов и материалов", - рассказала педагог. Дарья Косякова заметила, что в их гимназии уже возникла потребность в открытии обществоведческого профиля.-0-

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