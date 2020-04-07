Новых случаев смерти от коронавируса за прошедшие сутки в Беларуси не зарегистрировано

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Беларуси не зарегистрировано, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

По состоянию на 7 апреля в Беларуси на стационарном лечении находятся 794 человека. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 31 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения выздоровели 54 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписаны 426 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении.-0-