Новый год в "Парке Челюскинцев": квартиры в престижном комплексе - на праздничных условиях!

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 4 января 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:49 Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января Общество
09:46 Правительство утвердило план действий по развитию экономики Экономика
09:35 Больницы и поликлиники изменят график работы в рождественские праздники Общество
09:31 Число погибших от наводнения в Индонезии возросло до 53 человек В мире
09:04 МАРТ установил перечень алкоголя для свободного импорта в 2020 году Экономика
09:01 Правительство утвердило направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2020 году Экономика
09:00 Новый год в "Парке Челюскинцев": квартиры в престижном комплексе - на праздничных условиях! Общество
08:57 Брестское агентство по госрегистрации и земельному кадастру выпустило календарь к 75-летию Победы Регионы
08:44 Около 250 юных жителей Гомельской области отправятся в новогоднее путешествие с суперспасателями Регионы
08:36 "Витебскоблимущество" продало на аукционах в 2019 году больше сотни объектов Экономика
08:20 Окунуться в атмосферу Рождества приглашает галерея "Университет культуры" Культура
08:07 Ансамбль "Хорошки" 15 января представит на сцене Белгосфилармонии премьеру музыкального номера Афиша
07:52 В Славгороде из-за короткого замыкания в детском саду эвакуировали 42 человека Происшествия
07:48 "Савушкин продукт" выкупил госпакет акций Барановичского молочного комбината Экономика
07:35 Международный фестиваль искусств пройдет в Борисове 1-2 февраля Афиша
07:23 Суд в Бресте начнет рассматривать дело о похищении 21-летней девушки Происшествия
07:11 Рождественский концерт и ярмарка пройдут в Могилеве 7 января Регионы
07:00 Хоккеисты Беларуси сыграют с командой США на Рождественском турнире в Минске Спорт
07:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
07:00 Лукашенко: расширение дружественных связей отвечает долгосрочным интересам Беларуси и Мьянмы Президент
07:00 Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым Президент
07:00 Картина дня: открытие Рождественского турнира, план работы Совмина и детская телестудия под эгидой ГАИ Общество
00:59 Китаец бросал монеты в двигатель самолета и получил за это штраф В мире
00:31 ФОТОФАКТ: Хоккейные команды Германии и Балтии сыграли вничью Спорт
03.01.20
03.01.20 23:59 На западе Норвегии 3 января было +19°С Калейдоскоп
03.01.20 23:40 На финском горнолыжном курорте около 100 человек оказались заблокированными на подъемнике В мире
03.01.20 22:54 В Никарагуа зафиксировано землетрясение В мире
03.01.20 22:33 ДТП в Мьянме – погибли 22 человека В мире
03.01.20 22:08 Рождественский турнир позволяет окунуться в атмосферу спорта - болельщица Спорт
03.01.20 21:53 Семь предприятий исключены из состава "Беллегпрома" Экономика
Все новости
Все новости
Общество
04 января 2020, 09:00

Новый год в "Парке Челюскинцев": квартиры в престижном комплексе - на праздничных условиях!

Приобрести квартиру в престижном комплексе в центре Минска у границ огромного парка? По привлекательности - сказка! А по возможностям? Новогодние дни потому и называют волшебными, что в это время становится возможным все! В доме №2 жилого комплекса "Парк Челюскинцев" именно сейчас действует специальное праздничное предложение на квартиры, и это время самой выгодной покупки. Не теряйте время - количество квартир и сроки акции ограничены!

Чем определяется престижность? Тем, что имеет несомненную ценность. Современный комплекс с развитой инфраструктурой в самом центре города и в великолепном месте по экологическим показателям - ценность несомненная. И не только в Беларуси. Во всех мировых столицах жилье, расположенное у парков и скверов, стоит дорого. И очень дорого! Но комплекс "Парк Челюскинцев" ломает стереотипы. Благодаря праздничному предложению застройщика "Дана Холдингз" престижная жизнь в центре столицы с комфортом загородного отдыха стала доступна многим белорусским семьям.

Есть и еще один важный фактор, который определяет несомненную престижность комплекса "Парк Челюскинцев" - эксклюзивность. В этом месте новых строительных площадок уже не появится, поэтому жилой комплекс, который сегодня возводится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка - это последняя возможность приобрести квартиру в новостройке в этом районе.

К слову, строительство ведется быстро, и с новосельем дело не затянется. Как растут дома, может увидеть каждый. А благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика можно в подробностях разглядеть, как продвигается строительство именно вашего дома!

Преимущества комплекса - это главное, на что обращает внимание покупатель!

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" разместился у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада. Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников. Жители комплекса в любой момент могут прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе. Для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога, для людей в возрасте - свежий воздух и тишь парковых аллей. И даже шахматный городок под соснами!

Жители комплекса могут прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе
Жители комплекса могут прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе

Уединенность и спокойствие - но в самом центре города! Рядом - главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости - школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться!

Практически рядом с комплексом - через парк - расположены водно-спортивный комплекс и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке - спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Рядом с комплексом расположены водно-спортивный комплекс и центр "Фристайл"
Рядом с комплексом расположены водно-спортивный комплекс и центр "Фристайл"

Конечно же, и жилье в таком месте строится соответствующего уровня!

В доме №2 жилого комплекса "Парк Челюскинцев" - 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные и технологические решения.

Все квартиры свободной планировки, а панорамное остекление наполнит комнаты солнечным светом
Все квартиры свободной планировки, а панорамное остекление наполнит комнаты солнечным светом

Все квартиры свободной планировки - вы сможете сами выбрать количество комнат и их размер.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство. Воздушность и легкость всегда будет характеризовать интерьеры этих квартир.

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это - иметь собственную уличную территорию в таком чудесном месте!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория будет полностью безопасной.

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят вас даже на самый высокий этаж.

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

В просторном и светлом лобби, выполненном в эко-стиле, будут созданы все условия, чтобы жильцы и их гости чувствовали себя комфортно и безопасно. Здесь будет стойка для консьержа и уютная зона встречи гостей и ожидания курьера. В санитарной комнате - пеленальный столик для малыша, так что прерывать прогулку из-за маленьких неприятностей у ребенка мамочкам не придется. А еще будет место для мытья лап домашних питомцев - владельцы собак этот момент очень оценят!

Просторное и светлое лобби, выполненное в эко-стиле
Просторное и светлое лобби, выполненное в эко-стиле

Несомненно, для родителей маленьких детей подлинной радостью станет встроенный детский сад с собственной территорией, удобно вписанный в архитектурное решение одного из домов жилого комплекса "Парк Челюскинцев". Ведь отвести ребенка в садик станет делом всего нескольких минут, а вечером вы сможете весело провести с ним время на детской площадке прямо во дворе или прогуляться в парке рядом.

Встроенный детский сад с собственной территорией
Встроенный детский сад с собственной территорией

Престиж жилого комплекса "Парк Челюскинцев" подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит безопасность вашей семьи.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением и оборудована системой видеонаблюдения
Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением и оборудована системой видеонаблюдения

Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места.

Важный элемент современного комплекса - удобная инфраструктура. На первых этажах домов расположатся многофункциональные коммерческие помещения. С одной стороны, жители получат комплекс магазинов, кафе и объектов сферы услуг прямо у дома, а с другой - каждому из них можно стать владельцем не только престижного жилья, но и успешного бизнеса в центре города!

На первых этажах домов комплекса "Парк Челюскинцев" расположатся многофункциональные коммерческие помещения
На первых этажах домов комплекса "Парк Челюскинцев" расположатся многофункциональные коммерческие помещения

Словом, самое время поторопиться! И стать владельцем квартиры в экологичном, престижном, комфортном жилом комплексе "Парк Челюскинцев" на специальных рождественских условиях!

Выгодная цена по акции - и самый удобный способ финансирования покупки!

Еще есть возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок до 4 лет. Необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Ни справка о доходах, ни поручители вам не понадобятся!

Существенные скидки - для тех, кто готов одномоментно заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

Выгодные кредиты от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе - 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир по праздничной акции можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Собственная квартира в престижном жилом комплексе "Парк Челюскинцев" - отличное начало для 2020 года!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция жилье недвижимость
Новости рубрики Общество
Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января
Фото из архива Больницы и поликлиники изменят график работы в рождественские праздники
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Картина дня: открытие Рождественского турнира, план работы Совмина и детская телестудия под эгидой ГАИ
Фото из архива Плата за ЖКУ в 2020 году при нормативном потреблении увеличится не более чем на $5 - Минжилкомхоз
Фото из архива Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики проведут в январе приемы граждан
Главное
Александр Лукашенко "Состязания верных рыцарей народной игры" - Лукашенко открыл Рождественский турнир любителей хоккея
Совмин утвердил план работы на I полугодие
"Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме
Новый год в "Парке Челюскинцев": квартиры в престижном комплексе - на праздничных условиях!
Топ-новости
Картина дня: открытие Рождественского турнира, план работы Совмина и детская телестудия под эгидой ГАИ
Команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире
Больницы и поликлиники изменят график работы в рождественские праздники
Правительство утвердило направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2020 году
Новый год продолжается! До конца января квартиры в Минске в рассрочку на 10 лет!
Зась освобожден от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси
Цена российского газа для Беларуси в январе-феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. куб.м - Минэнерго
Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики проведут в январе приемы граждан
Плата за ЖКУ в 2020 году при нормативном потреблении увеличится не более чем на $5 - Минжилкомхоз
Интеграция стран СНГ сохраняет свою востребованность и привлекательность - Сазонов
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
В Беларуси обновлен перечень документов для взыскания задолженности в бесспорном порядке
Дождь с мокрым снегом и до +5°С ожидается в Беларуси 4 января
Под Минском на двух трассах увеличили допустимую скорость
Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.