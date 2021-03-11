Новый министр МЧС намерен большое внимание уделять кадрам и наращиванию материально-технической базы

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы кадрового обеспечения и дисциплины будут в числе важнейших, на которые сразу планирует обратить внимание новый министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Министр отметил, что предложение на должность было для него несколько неожиданным. При этом глава государства, оценивая деятельность органов внутренних дел, дал высокую оценку в том числе работе УВД Гродненского облисполкома, начальником которого до этого был Вадим Синявский.

Новый руководитель подчеркнул важность того, что его предшественниками, которые ранее возглавляли МЧС, сделано очень много. Ведомство эффективно работает, выполняя поставленные задачи по обеспечению безопасности людей, своевременно прибывают на вызовы наряды, боевые расчеты, в том числе спасая людей.

"Задачи остаются прежними - обеспечивать безопасность людей, реагировать на все чрезвычайные ситуации, взаимодействовать со всеми органами, обеспечивающими национальную безопасность, а также уделить большое внимание вопросам служебной дисциплины, кадрового обеспечения, наращивания материально-технической базы министерства", - сказал Вадим Синявский.

"Нет ничего важнее, чем спасение жизни человека", - отметил министр.-0-