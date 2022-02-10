Новый министр о приоритетах системы образования: во главе угла вопросы исторической памяти и патриотизма

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы, связанные с сохранением исторической памяти, с патриотизмом, входят в число приоритетных для системы образования. Об этом заявил журналистам Андрей Иванец, назначенный сегодня министром образования, передает корреспондент БЕЛТА.

В разговоре с министром было отмечено, что он вступает в должность в тот период, когда в Беларуси начинают действовать многие новации, предусмотренные поправками в Кодекс об образовании. "Принятие нового Кодекса об образовании не говорит о том, что мы уже все сделали. Необходимо его реализовать, смотреть, каким образом нам развивать систему образования, - сказал Андрей Иванец. - Президент (при назначении. - Прим. БЕЛТА) подчеркнул, что вопросы, связанные с воспитанием исторической памяти, с патриотизмом, стоят во главе угла. Я уверен, что у нас сегодня достойные педагоги и они смогут на высоком уровне решить поставленные задачи".

Андрей Иванец (в центре)

В новой должности министру, безусловно, будет полезен опыт, полученный за время работы в Национальной академии наук в качестве главного ученого секретаря. "Система образования сегодня находится фактически в прямом соприкосновении с наукой. Мы понимаем, что сегодня развитие науки, технологий, инноваций неразрывно связано с подготовкой кадров. И в этой связи система образования должна быть выстроена, работать с одаренными учащимися, студентами для того, чтобы мы подготовили кадры для нашей экономики. Это с одной стороны. А с другой - надо понимать, что от Министерства образования требуется и существенное внимание к вопросам воспитания подрастающего поколения. Каждый гражданин должен быть патриотом своей страны, поэтому мы должны соответствующим образом обратить внимание и на учащихся, и на студентов, и на реализацию программы патриотического воспитания населения нашей страны".-0-