Новый перечень отпускаемых без рецепта лекарств утвержден в Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению Министерства здравоохранения от 10 апреля 2019 года №27 без рецепта реализуются гомеопатические лекарственные средства, за исключением лекарственных форм, предназначенных для инъекций.

Документ от 5 июня 2012 года №55 "Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача" признан утратившим силу. Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Как сообщалось ранее, одним из значимых изменений является упразднение норм отпуска лекарственных средств (ЛС), которые введены в 2012 году: не более 50 доз таблеток, драже, капсул, пастилок, гранул, порошков или не более одной упаковки, содержащей свыше 50 доз, и не более двух упаковок других лекарственных форм. Нормы отпуска сохранились лишь для отдельных препаратов: спирто- и фенобарбиталсодержащих (корвалол, настойка боярышника, валерианы), перманганата калия.

В новой редакции перечня учтено наличие либо отсутствие регистрации лекарственных средств с июня 2012 года до настоящего времени, удалены конкретные наименования всех гомеопатических лекарственных средств (исключение - инъекционные лекарственные формы).

Включение лекарства в перечень осуществляется под международными непатентованными наименованиями (МНН), при их наличии, с указанием лекарственных форм (таблетки, капсулы, драже, порошок). В случае их отсутствия (например для отдельных комбинированных или препаратов растительного происхождения) лекарственные средства включаются в перечень под торговыми наименованиями.

Мера направлена на унификацию подхода к порядку реализации средств с одним МНН, но разными торговыми наименованиями. Как пояснили в Минздраве, в этом случае все торговые наименования будут реализовываться без рецепта, что позволит создать равные условия доступа на рынок для производителей и обеспечить возможность выбора препаратов для пациентов.

Новой редакцией перечня предусмотрено исключение: некоторых инъекционных ЛС (в том числе алфлутоп, актовегин, солкосерил, лидокаин, антибактериальные ЛС); глюкокортикостероидов для ингаляционного применения (так как они оказывают системное действие и не предназначены для применения без рекомендации врача, отпускаются из аптек по льготным рецептам); глюкокортикостероидов для интраназального применения; комбинированных оральных контрацептивов, за исключением средств экстренной контрацепции; ингибиторов 5-альфа-редуктазы (финастерид, дутастерид) в связи с изменением профиля безопасности; клиндамицина (в формах для вагинального применения), метформина и некоторых ЛС, влияющих на сердечно-сосудистую систему (пропафенон, гидрохлортиазид в комбинации с триамтереном, спиронолактон, торасемид и бета-адреноблокатор атенолол в комбинации с диуретиком и блокатором кальциевых каналов) в связи с возникающими в ряде случаев серьезными побочными реакциями при самостоятельном их применении; некоторых глазных капель импортного производства, представляющих собой сочетание антибактериального компонента с глюкокортикостероидами.

Уменьшена группа антибактериальных лекарств. В перечне из антибиотиков остались амоксициллин, амоксициллин + клавулановая кислота, ампициллин, доксициклин и производные нитрофурана в формах для внутреннего применения.-0-