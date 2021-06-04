Новый поезд Гомель - Москва будет курсировать ежедневно с 10 июня

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога и РЖД продолжают поэтапно восстанавливать международное пассажирское сообщение, проинформировали БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С 10 июня в ежедневное обращение назначен поезд №56/55 Гомель - Москва. Из Гомеля в первый рейс поезд отправится в 18.30 и прибудет в Москву в 6.28 на следующий день. Из Москвы поезд отправится 11 июня в 20.28 и прибудет в Гомель в 9.12 следующим утром.

С 16 июля также возобновляется курсирование поезда №84/83 Гомель - Санкт-Петербург формирования Белорусской железной дороги. Из Гомеля поезд будет отправляться в 17.16 и прибывать в Санкт-Петербург назавтра в 9.42. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться с 17 июля в 17.13 и прибывать в Гомель в 9.42 на следующий день. Поезд будет курсировать ежедневно.

Напоминаем: с 11 июня из Гродно в составе поездов №688 Гродно - Минск и №4 Брест - Москва и с 12 июня из Москвы в составе поездов №3 Москва - Брест и №687 Минск - Гродно назначено курсирование группы беспересадочных вагонов Гродно - Москва - Гродно. Периодичность курсирования через день - по нечетным числам из Гродно и четным из Москвы.

В БЖД обратили внимание на то, что проезд на данных поездах предусмотрен только для граждан Беларуси и России.

"Пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы, и соблюдать на железнодорожных вокзалах и в поездах масочный режим", - напомнили в пресс-центре.-0-