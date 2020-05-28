Новый зерноуборочный комбайн пополнил парк машин БГСХА

28 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый зерноуборочный комбайн производства ОАО "Гомсельмаш" пополнил парк машин Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал декан факультета механизации сельского хозяйства учреждения образования Владимир Гусаров.

"Новейший образец зерноуборочного комбайна КЗС-3219КР "Палессе GS3219" передан БГСХА холдингом "Гомсельмаш" к 180-летнему юбилею учебного заведения, который будет отмечаться 2 октября этого года, - отметил декан. - Теперь академия является первым и единственным белорусским вузом, в котором техника такого типа используется в обучении студентов и проведении научных исследований. Еще одним подарком к этой дате стал трактор BELARUS-3522, переданный академии Минским тракторным заводом".

По словам Владимира Гусарова, изучение комбайна было немедленно включено в учебный процесс. На примере нового образца студенты третьего курса факультета механизации сельского хозяйства приступили к освоению дисциплины "Электронные системы и устройства сельскохозяйственных машин и оборудования". С первых дней работы они уже оценили технический уровень машины.

"Это комбайн со схемой два барабана плюс два ротора, - пояснил собеседник. - Двухбарабанная схема обмолота с ускорением потока хлебной массы перед подачей на молотильный барабан доказывает свои преимущества: оригинальные конструктивные решения и особенности компоновки рабочих систем комбайна позволяют достигать максимальных результатов при умеренных энергозатратах, что гарантирует низкую себестоимость зерна".

Отдельное внимание бортовой информационно-управляющей системе, которая включила широкий набор функций автоматического контроля, диагностики, регистрации, предупреждения и оповещения комбайнера о нештатных режимах работы. Она обеспечивает выполнение регулировок и точных настроек рабочих органов машины для различных культур и условий уборки.

"Студентам важно учиться на новом современном оборудовании, ведь хороший инженер на асфальте не вырастет - он должен вырасти на земле и своими руками покрутить все от самого старенького трактора до новейшего агрегата. С появлением комбайна обучение на факультете механизации сельского хозяйства станет еще более практико-ориентированным, позволяющим подготовить лучшие инженерные кадры для сельскохозяйственных организаций страны", - заключил Владимир Гусаров.

В БГСХА числится внушительный арсенал техники: пять зерноуборочных комбайнов (четыре действующих и один макет), 22 трактора (12 действующих и 10 стационарных, расположенных в аудиториях), а также около 70 сельхозмашин - от плугов до картофелеуборочного комбайна. В 2019/2020 учебном году на факультете механизации сельского хозяйства вуза обучение проходили более 800 студентов очной формы и 1,2 тыс. - заочной.-0-

Фото БГСХА