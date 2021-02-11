Нужно привлекать молодежь к решению практических вопросов - студентка ВГМУ

11 февраля, Минск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Студентка Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) Анна Козлова, выступая на Всебелорусском народном собрании, отметила, что молодежь нужно активнее привлекать к решению практических вопросов, касающихся как страны в целом, так и регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

Анна Козлова как представитель белорусского студенчества отметила, что молодежь является двигателем всего нового и прогрессивного.

"Нужно более активно привлекать молодежь к решению практических задач. Вместе со старшим поколением мы должны формировать образ Беларуси будущего. Я считаю, что откровенно отвечать на острые вопросы молодежи следует не только главе государства, но и руководителям на местах. Белорусская молодежь готова стать частью перспективного развития страны, инициативно и творчески приумножать то, что наработали предыдущие поколения", - отметила девушка.

Она добавила, что включение молодежи в решение практических вопросов, возникающих на местах, поможет уже со студенческой скамьи готовить управленческие кадры, способные принимать важные стратегические решения. В этом помогает и активное участие в жизни вуза. В медуниверситете существует совет студентов. Входящие в его состав юноши и девушки смело делятся идеями с руководством университета и знают, что их мнение будет учтено. "На мой взгляд, такая система самоуправления студентов должна быть в любом высшем учреждении образования", - поделилась девушка.

Анна Козлова рассказала, что в ВГМУ студенты могут проявить себя не только в самоуправлении. В вузе широко распространено молодежное волонтерское движение. Во время пандемии опыт студентов-волонтеров пришелся как нельзя кстати. Добровольцев, желающих помогать медикам в борьбе с опасным заболеванием, было гораздо больше, чем заявленных мест в учреждениях здравоохранения. "В нашем вузе в волонтерских отрядах работают около 200 человек. Ребята реализуют такие проекты, как "Санаторий на дому", "Доброе сердце". Волонтерская помощь студентов была востребована в первую волну пандемии и сейчас. Ко второй волне мы уже приобрели определенный опыт", - подчеркнула она.

Также студентка призвала молодежь ценить и беречь достижения страны, не принимать как данное социальные гарантии, возможность получать доступное и качественное образование с предоставлением первого места работы. По ее мнению, следует научиться критически воспринимать информацию, поступающую из соцсетей и различных сайтов, ведь в информационной войне подрастающее поколение с его небогатым жизненным опытом становится самой уязвимой мишенью. "Легко вестись на яркую картинку и подхватывать красивые лозунги. Но важно вникать в то, что стоит за ними на самом деле. В момент накала следует остановиться и задуматься, действительно ли это то, что мы хотим, не навязано ли это извне? Громкие заголовки и навязчивый хайп не должны заменить наше собственное мнение", - выразила свою точку зрения Анна Козлова.-0-