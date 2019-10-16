О чем говорят картины? Банк ВТБ (Беларусь) представил онлайн-проект, посвященный выставке "Художник и город"

Банк ВТБ (Беларусь) представил проект "О чем говорят картины?", посвященный выставке "Художник и город", в социальных сетях. В серии сюжетов картины одной из героинь проекта этого года Зои Луцевич сами рассказывают о себе: благодаря анимации фрагменты картин приходят в движение. Видео доступно в официальных аккаунтах банка в Facebook.com и Vk.com.

Ольга Жукова, руководитель отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь): "Мы подготовили этот проект для тех, кто по каким-либо причинам не смог посетить выставку, и для тех, кто хочет узнать о тайных смыслах, заложенных в полотнах, и о задумках творца. В нашем проекте картины по-настоящему оживают и рассказывают о себе. Раскрыть глубину работ нам помогла сама автор, а также друг и партнер нашего проекта - научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси – Никита Монич".

В 2019 году банка ВТБ (Беларусь) шестой год подряд выступил генеральным партнером экспозиции "Художник и город". В рамках выставки в этом году минчане и гости столицы стали участниками различных творческих акций: "Свободный мольберт", Cinemascope (кинопоказ под открытым небом), Sound Minsk. 6 сентября арт-галерея переехала в Брест: открытие выставки связано с празднованием тысячелетия города.

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