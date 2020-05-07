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Общество
07 мая 2020, 19:00

ОАО "Белинвестбанк" и Mastercard представили новую платформу лояльности

Минск, 7 мая 2020 года. Новую платформу лояльности – бонусную программу – представили ОАО "Белинвестбанк" и международная платежная система Mastercard. Теперь держатели карточек "Чёрная пятница" Mastercard Белинвестбанка, кроме получения скидок в более чем 4000 магазинах партнеров, имеют возможность накапливать баллы от покупок, совершенных как на территории страны, так и за ее пределами. Баллы можно обменивать на скидочные купоны на продукты питания, топливо, бытовую технику и многое другое.

Пять веских аргументов, почему эта программа будет полезна именно Вам.

Широкие возможности. Уже на старте бонусная программа лояльности для держателей карточек "Чёрная пятница" Mastercard включает предложения от "Папа Джонс", "Суши Хаус", "21vek", "Zooбазар", "Мила", "Терра Пицца", "Такси 135". Количество участников растет каждый день, и в самое ближайшее время к бонусной программе подключатся новые предприятия по доставке еды, бытовых товаров и косметики. Также программа пополнится новыми горячими предложениями от сети АЗС, продуктовых магазинов, аптек и оператора мобильной связи.

Безопасность и забота о каждом. В бонусной программе лояльности для держателей карточек "Чёрная пятница" мы собираем предложения от предприятий, которые обеспечивают безопасную доставку товаров прямо к вам домой. В специальной категории "Оставайтесь дома" вы можете легко найти для себя актуальное предложение и получить его за баллы.

Скидочные купоны. Каждый день, в любую минуту, когда у вас есть возможность коснуться виртуальных клавиш смартфона, в бонусной программе лояльности вы сможете получать не только подарочные сертификаты на покупки в самых востребованных предприятиях по всей стране, но и купоны на скидку. Время подарков не только по праздникам! Время подарков – каждый день в любом удобном для вас месте!

Шопинг с экономией. "Чёрная пятница" Mastercard Белинвестбанка – особенная карточка, созданная мастерами банковского дела с заботой о вас. Она дополнительно предоставляет еще и бонусы программы лояльности "Моцная картка", а также следит, чтобы практически каждая транзакция по ней была со скидкой. Так ваш шопинг превращается в праздник экономии и преимуществ в более чем 4000 магазинах по всей стране, включая крупнейшие торговые сети. Просто предъявляйте карточку на кассе предприятия-партнера и получайте скидки от программы лояльности "Моцная картка".

Помощь тем, кто в ней нуждается. Оплачивая покупки карточкой "Чёрная пятница" от Белинвестбанка, вы делаете очень важное дело – помогаете детям, больным онкологическими заболеваниями. От каждой суммы транзакции, совершенной у партнеров благотворительной программы, торговое предприятие за собственный счет перечисляет определенный процент в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.

"Мы рады представить абсолютно новую бонусную платформу лояльности для держателей карт Mastercard в Беларуси, и первый запуск осуществляем совместно с Белинвестбанком, – прокомментировал Денис Филиппов, управляющий директор Mastercard в Беларуси. – Уже на старте баллы за покупки можно обменивать у наших торговых партнеров, их количество будет постоянно увеличиваться. Важно отметить, что баллы принимают и партнеры, которые работают в онлайн режиме, – таким образом можно просто, выгодно и безопасно оплачивать и получать нужные покупки не выходя из дома".

"Белинвестбанк как первый ЭкоЛогичный банк страны продолжает развивать свою ЭкоСистему, основанную на технологичности, безопасности и разумном потреблении ресурсов. Наши новые продукты и сервисы в полной мере соответствуют этим требованиям и дают возможность клиентам с комфортом управлять своими финансами, получать преференции от участия в программах лояльности и различные бонусы. Кроме этого, те продукты, которые мы выводим на рынок, отражают нашу активную социальную позицию, – отметил заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Александр Филиппович. – И, конечно же, мы оперативно реагируем на вызовы сегодняшнего дня, не только обеспечиваем безопасность финансов, но и способствуем сохранению здоровья наших клиентов".

Стать участником бонусной программы лояльности очень просто. Все, что вам нужно, – зарегистрироваться на сайте бонусной программы https://belinvestbank.bestcard.by и оплачивать свои обычные покупки карточкой "Чёрная пятница". За каждую безналичную транзакцию начисляются баллы, которые можно обменять на сайте бонусной программы на скидочные купоны крупнейших торговых сетей страны или любимых магазинов.

Бонусная программа лояльности для держателей карточек "Чёрная пятница" Mastercard от ОАО "Белинвестбанк" – это признание банка в любви к своим клиентам! Более подробно о преимуществах можно узнать на официальном сайте Белинвестбанка или на сайте программы.

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой экосистемы банковско-клиентского партнерства.

Masterсard (NYSE: MA) – глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Наша миссия – обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, мы предоставляем инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать свой наибольший потенциал. Наша культура и все, что мы делаем внутри компании и за ее пределами, определяется в соответствии с коэффициентом нравственности (decencyquotient, DQ). Мы ведем бизнес более чем в 210 странах и территориях и создаем устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.

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