ОАЦ: руководители ряда юрлиц-лицензиатов привлечены к ответственности

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители ряда юридических лиц, осуществляющих лицензируемый вид деятельности, привлечены к административной ответственности. Об этом БЕЛТА сообщили в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Беларуси.

"Руководители ряда юрлиц, осуществляющих деятельность по технической и (или) криптографической защите информации на основании специальных разрешений (лицензий), не исполнили предписание уполномоченного должностного лица - Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь об устранении нарушений, выразившихся в несоблюдении требований и условий, предусмотренных указом от 1 сентября 2010 года № 450. В результате они были подвергнуты административному взысканию в виде штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 24.1 "Неисполнение письменного требования (предписания)" КоАП", - рассказали в ОАЦ.

Действие специальных разрешений приостановлено до устранения выявленных нарушений.

"Лицензирование отдельных видов предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется исключительно в целях обеспечения защиты государственных и общественных интересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан. В связи с этим к соискателям лицензии и к лицензиатам предъявляются требования и условия, которым необходимо соответствовать постоянно, - отметили в ОАЦ. - В свою очередь ответственность за предпринимательскую деятельности без лицензии, когда она необходима, либо с нарушением правил и условий, предусмотренных в лицензии, влечет наступление установленной законом ответственности". -0-