Объединение ветеранов подключилось к акции "Беларусь помнит. Помним каждого"

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов сегодня поучаствовало в открытии двух памятных объектов в Слуцке во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого", сообщили корреспонденту БЕЛТА в БООВ.

По словам первого заместителя председателя республиканского совета Юрия Луцика, акцию в Слуцке ознаменовали два праздничных события. Открыт обновленный мемориал на старом городском кладбище по улице 14 Партизан, на котором покоятся около 400 воинов. Комплекс был открыт 9 мая 1975 года, а в 1984-м реконструирован и дополнен новыми архитектурными элементами. "Митинг был немногочисленный, по понятным причинам, но было и руководство района, и представители ветеранских организаций, военный комиссар. Уверен, что в эти дни каждый гражданин так или иначе вспоминает о народном подвиге, о Дне Победы, который мужественные отцы и деды "приближали, как могли". И не только в эти дни: цветы у памятников - молчаливых свидетелей военный событий и принесенных жертв - есть всегда", - отметил Юрий Луцик.

Вторым событием акции в Слуцке стало открытие музея боевой славы в местном государственном колледже. В благодарность за сохранение памяти председатель Республиканского совета БООВ Иван Гордейчик подарил музею книгу о воинах-афганцах. И в завершение, как символ Победы и цветущего мирного мая, участники акции посадили на территории колледжа яблоню.-0-