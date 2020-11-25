Объем реконструкции электросетей в Беларуси в следующей пятилетке вырастет почти вдвое

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем реконструкции линий электропередач в Беларуси в 2021-2025 годах планируется увеличить практически вдвое, заявил на встрече с трудовым коллективом ОАО "ТБЗ Ляховичский" министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

С учетом предстоящего ввода в промышленную эксплуатацию БелАЭС реализованы проекты по строительству и реконструкции 1700 км высоковольтных линий электропередачи, что позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции во все регионы страны.

"Стоит задача продолжить эту работу с целью расширения возможностей использования электроэнергии для населения и реального сектора экономики, - отметил Виктор Каранкевич. - Будущая пятилетка станет для нас пятилеткой модернизации электросетевой инфраструктуры. Планируется практически вдвое увеличить объемы реконструкции электросетей. Если сейчас мы ежегодно реконструируем порядка 1500-1700 км линий электропередач, то к 2022-2023 годам необходимо выйти на 2700 км".

Это позволит расширить возможности для подключения жилого фонда к электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, а также существенно повысить надежность электросетевой инфраструктуры. Особое внимание будет уделено внедрению в данной сфере современных цифровых технологий.

Министр также добавил, что общая протяженность линий электропередач в Беларуси составляет около 280 тыс. км, что эквивалентно семи виткам вокруг Земли.

Во время встречи с трудовым коллективом Виктор Каранкевич рассказал об основных направлениях развития энергетической отрасли, ключевых результатах ее модернизации, остановился на актуальных вопросах для торфяной промышленности. Руководитель ведомства также ответил на вопросы участников встречи, которые касались стимулирующих тарифов на электроэнергию, развития электротранспорта, возможностей расширения использования торфяной продукции в системе жилищно-коммунального хозяйства и цементной отрасли.-0-

Фото Министерства энергетики