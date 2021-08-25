Объявлен старт республиканского конкурса "Энергомарафон"

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации объявляет старт XV Республиканского конкурса "Энергомарафон" в 2021/2022 учебном году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства."Конкурс способствует формированию у детей активной социальной позиции к рациональному и эффективному использованию энергоресурсов, бережному отношению к окружающей среде, а также выявлению и распространению передового опыта учреждений образования по организации энергосбережения", - отметили в департаменте.Основные задачи республиканского конкурса - пропаганда методов и разработка практических мер по экономии энергоресурсов, в том числе в быту, стимулирование творческой и исследовательской деятельности обучающихся и педагогических работников в области энергосбережения, энергоэффективности и экологии, повышение общественной информированности и активное продвижение Целей устойчивого развития.До конца года в учреждениях образования областей и Минска пройдут отборочные региональные этапы конкурса с подведением итогов в январе - феврале 2022 года. Юбилейный заключительный этап XV республиканского конкурса состоится в марте 2022 года в Брестской области.