Облачно и до +5°С будет в Беларуси 2 января

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в четверг, 2 января, прогнозируется облачная погода, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем - от нуля до 5 градусов тепла.-0-