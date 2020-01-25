Облачно с прояснениями и до +5°С ожидается в Беларуси 26 января

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет без существенных осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман и гололед. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, днем по северу Беларуси порывы будут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем ожидается от нуля до 5 градусов тепла.-0-

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