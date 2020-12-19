Обладатели премии "Лидер потребительского рынка" наращивают экспорт и внедряют новые технологии

Расширение ассортимента, рост экспорта, увеличение объемов продаж и внедрение новых технологий – все это стало залогом успеха лауреатов премии "Лидер потребительского рынка – 2020".

Продукция КАМАКО известна не только в Беларуси, но и за ее пределами. География экспорта компании включает 14 зарубежных рынков: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Туркменистан, США, Германия, Латвия, Сингапур, ОАЭ, Израиль и Китай.

В этом году бренд КАМАКО завоевал Гран-при премии "Лидер потребительского рынка" в номинации "Социально ответственный бизнес", а генеральный директор СП "КАМАКО ПЛЮС" ООО Дмитрий Реут награжден дипломом "Лидер управления". Также дипломами премии отмечены майонез КАМАКО "Провансаль Столичный" 50% жирности, майонез КАМАКО "Столичный Люкс" 50% жирности, соевый соус КАМАКО "Классический", соус КАМАКО "Китайский сладкий", кетчуп КАМАКО "Классический", кетчуп КАМАКО "Шашлычный", соус майонезный КАМАКО "Сливочно-чесночный", соус майонезный КАМАКО "Сырный".

Осенью предприятие порадовало потребителей сразу тремя яркими новинками в томатной и майонезной категориях: кетчуп "Помидюр" со вкусом "Барбекю", томатный соус "Минский" со вкусом "Чесночный", майонез КАМАКО "Провансаль с лимонным соком". В преддверии новогодних праздников компания КАМАКО расширила ассортимент своего самого популярного продукта – линейки майонезов "Провансаль Столичный". Ассортимент флагманской линейки майонезов пополнился двумя оригинальными новинками: майонезом "Столичный Люкс", рецептура которого основана на использовании перепелиных яиц, и майонезным соусом "Столичный Легкий" на яичном желтке.

Еще один обладатель премии "Лидер потребительского рынка – 2020" – "Тепличный комбинат Мачулищи" – удостоен Гран-при в номинации "Инновационное сельское хозяйство", а директор Валерий Волошин также награжден дипломом "Лидер управления".

ОАО "Тепличный комбинат Мачулищи" – современное высокотехнологичное предприятие по производству овощей закрытого грунта. Производство томатов, огурцов и перцев осуществляется по голландской технологии. Для улучшения качества продукции используются биологические средства защиты, что позволяет практически полностью отказаться от химических обработок.

Широкий ассортимент и стабильно высокое качество продукции ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" удостоены Гран-при премии "Лидер потребительского рынка", а директор Денис Васько награжден дипломом "Лидер управления".

В этом году комбинат выпустил линейку продукции под торговой маркой "Ясь Белоус". Мягкий сыр "РИКОТТА CAMPANIOLLA", творог "Классический" 9 % и сливочное масло 82,5 % торговой марки "Ясь Белоус" отмечены дипломами премии "Лидер потребительского рынка".

Сегодня "Слуцкий сыродельный комбинат" – одно из крупнейших предприятий не только в центральном регионе, но и во всей республике, способное обеспечить разнообразной молочной продукцией высокого качества всю страну и многочисленных экспортных партнеров. Это универсальная компания, объединяющая 6 производственных площадок. Предприятие насчитывает более 3 000 тысяч сотрудников и перерабатывает до 2 000 тонн молока в сутки.

Торговая марка "Шоколадово" компании "Монтбрук" стала лауреатом премии "Лидер потребительского рынка-2020" за печенье "Кокосовая ночь", конфеты "Кокосик" и кукурузные палочки глазированные.

В 2020 году предприятие расширило линейку плиток Chocotti. Теперь на выбор сладкоежек – еще два новых вкуса Chocotti с арахисом, в карамельной и темной глазури.

Печенье "Апельсиновая ночь" – еще одна новинка в линейке "ночного", просто космического печенья. В основе уже полюбившееся темное хрустящее печенье с какао и нежная, в меру сладкая начинка с апельсиновым ароматом.

Среди новинок ТМ "ШОКОЛАДОВО", появившихся на полках магазинов, шоколад "Oboldini" – нового формата. "Oboldini" – это шоколадные палочки, тонкие и легкие, с насыщенным, приятным, в меру сладким вкусом и запахом, характерным для горького шоколада высокого качества. Шоколадные палочки "Oboldini" хорошо сочетаются с кофе и чаем, ими можно легко делиться с друзьями. Особенно придутся по вкусу шоколадные палочки "Oboldini" любителям оригинально украсить к праздничному столу различные десерты, мороженое и пирожные.

Напомним, что в этом году премия "Лидер потребительского рынка" вручена в шестой раз. Церемония состоялась 9 декабря в столичном Президент-отеле.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", работающей в Республике Беларусь пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Лауреаты премии определяются Экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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