Областным Советам депутатов разрешили вводить местный сбор при выезде из страны

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные Советы депутатов с 1 января 2021 года и до 1 января 2023-го могут вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. Это предусмотрено обновленным Налоговым кодексом, который опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

При введении соответствующего решения уплачивать сбор будут водители принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, автомобилей, максимальная масса которых не превышает 5 т.

Ставки сбора устанавливают областные Советы депутатов, в том числе в зависимости от максимально разрешенной массы транспортного средства, в пределах 3 БВ за пересечение границы в пунктах пропуска одним транспортным средством. При этом нет разницы, какое количество пассажиров в этом транспортном средстве. При отсутствии решения областного Совета депутатов, устанавливающего ставку сбора, ставка считается равной нулю.

От уплаты сбора освобождаются автомобили, на которых следуют, в частности, лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших для захоронения в процессе перевозки гробов (урн) с их телами (останками), участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения. У них должны быть подтверждающие документы.

Сбор уплачивается в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска исходя из размера базовой величины, действующей на дату уплаты сбора.-0-