Обновлен перечень противопоказаний к управлению авто: беременным нельзя за руль с 12-й недели

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси обновило перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению Минздрава от 6 декабря 2018 года № 88 управлять механическими транспортными средствами, самоходными машинами запрещено, в частности, при беременности (12 недель и более). Ранее за руль нельзя было женщинам со сроком беременности в 30 недель и больше.

Кроме того, в обновленном перечне стойкая диплопия любой этиологии, дефекты костей черепа (12 кв.см и более) без оперативной пластики дефекта, хроническая сердечная недостаточность H IIБ и H III по классификации Стражеско-Василенко, синдром слабости синусового узла, синдром брадитахикардии, болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени, злокачественные новообразования 4-й клинической группы и другие заболевания и условия.

Документ вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования. Прежнее постановление Минздрава - от 16 февраля 2016 года № 30 - признано утратившим силу.-0-