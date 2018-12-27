Обновлен перечень противопоказаний к управлению авто: беременным нельзя за руль с 12-й недели

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси обновило перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению. Такая информация размещена на
Согласно постановлению Минздрава от 6 декабря 2018 года № 88 управлять механическими транспортными средствами, самоходными машинами запрещено, в частности, при беременности (12 недель и более). Ранее за руль нельзя было женщинам со сроком беременности в 30 недель и больше.
Кроме того, в обновленном перечне стойкая диплопия любой этиологии, дефекты костей черепа (12 кв.см и более) без оперативной пластики дефекта, хроническая сердечная недостаточность H IIБ и H III по классификации Стражеско-Василенко, синдром слабости синусового узла, синдром брадитахикардии, болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени, злокачественные новообразования 4-й клинической группы и другие заболевания и условия.
Документ вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования. Прежнее постановление Минздрава - от 16 февраля 2016 года № 30 - признано утратившим силу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4456 BYN
|2.447 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1495 BYN
|2.152 BYN
|2.157 BYN
|RUB
|3.1141 BYN
|3.093 BYN
|2.14 BYN