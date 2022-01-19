Оборонительный, а не наступательный характер. Мнение эксперта об учении "Союзная решимость-2022"

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учение "Союзная решимость - 2022" будет носить оборонительный характер, а не наступательный. Такую точку зрения в эфире "Альфа Радио" высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Эксперт также выразил уверенность, что ценность учения "Союзная решимость - 2022" объясняется и успешной реализацией миссии ОДКБ в Казахстане.

"На Западе должны понять, что учение несет оборонительный, а не наступательный характер. С его помощью мы покажем нашим так называемым соседям, что мы продолжаем свою политику на укрепление обороноспособности Союзного государства и систематизацию комплексного взаимодействия между вооруженными силами двух стран. Потому что Казахстан - это не первая ласточка, да и не последняя", - отметил Николай Щекин.

Он также высказал предположение, что в ближайшее время не исключены попытки дестабилизации ситуации в Беларуси извне. По мнению Николая Щекина, это может случиться и перед конституционным референдумом, и после. "Думаю, белорусский и российский народы радуются, что наконец-то мы можем проводить вместе определенные военные операции", - отметил эксперт. Он также уверен, что в ходе учения наши войска продемонстрируют, на что способны.-0-