Обращение: анонимные призывы от имени солигорских шахтеров - провокация

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анонимные призывы от имени солигорских шахтеров - провокация и попытка внести раскол в работу ОАО "Беларуськалий". Об этом говорится в обращении, которое Минская областная организация Белхимпрофсоюза разместила в своем Facebook, сообщает БЕЛТА.

Так солигорские шахтеры отреагировали на то, что в последнее время в интернете от имени рабочих различных предприятий распространяются якобы реальные заявления о забастовках. "Анонимные призывы от имени солигорских шахтеров считаем провокацией и полагаем попыткой внести раскол в работу предприятия", - говорится в обращении.

Солигорские шахтеры отмечают, что "Беларуськалий" - стабильно и продуктивно работающее предприятие, трудовой коллектив которого сосредоточен на достижении стоящих перед ним целей и задач. "Опрометчиво было бы заявлять, что производственный процесс лишен каких-либо сложностей, однако на предприятии предпринимаются все необходимые меры, чтобы каждый труженик чувствовал себя защищенным. Попытка спекуляции на спорных моментах по обсуждаемым вопросам, поднимаемым на рабочих собраниях в плоскости переговорного процесса согласно коллективному договору (одному из лучших в нашей стране), ничем хорошим не закончится", - констатируют работники "Беларуськалия".

"Анонимные "опусы", публикуемые без подписи автора или группы авторов, являются грубой провокацией, абсолютно не отражающей общую позицию 20-тысячного коллектива. Они не принесут никакой пользы работникам ОАО "Беларуськалий". Пытаясь привлечь нас в политическую игру, вы преследуете свои корыстные цели, а не заботитесь о человеке труда", - подчеркивают солигорские шахтеры.

Обращение подписано бригадирами 159 очистных и проходческих комплексов и ремонтных бригад. Его подписали также председатели первичной профсоюзной организации Белхимпрофсоюза и независимого профсоюза горняков "Беларуськалия" и гендиректор предприятия.-0-