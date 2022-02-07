7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образованы участковые комиссии по референдуму. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Всего в состав участковых комиссий вошли 58 354 человека из 59 176 выдвинутых. Это представители граждан (33,4%), трудовых коллективов (11,1%), общественных объединений (55,5%), в том числе политических партий (4,3%).

Больше всего членов комиссий выдвигалось от профессиональных союзов, входящих в ФПБ, - 9398 человек. От Белорусского союза женщин и "Белой Руси" вошли по 4457 и 4456 представителей соответственно. Представителей БРСМ в составе участковых комиссий - 3690 человек.

От политических партий больше всего вошло представителей Коммунистической партии Беларуси - 895. От Белорусской аграрной партии - 582, Белорусской социально-спортивной партии - 580, Социал-демократической партии народного согласия - 239, Либерально-демократической партии - 177, Республиканской партии труда и справедливости - 38.-0-

Долгосрочные наблюдатели от СНГ на референдуме в ближайшие дни поедут в регионы