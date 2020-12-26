Образовательные мероприятия для старшеклассников стартуют 28 декабря в БГУ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательные мероприятия для старшеклассников "Онлайн-каникулы с факультетом философии и социальных наук БГУ" стартуют 28 декабря. Они направлены на повышение компетентности учащихся в области философии, социологии, психологии и дизайна, а также профориентационную подготовку старшеклассников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Программа включает различные мастер-классы, онлайн-встречи, вебинары, интерактивные игры, которые проведут преподаватели и студенты факультета философии и социальных наук БГУ. Например, участники вебинара "Социология по зову сердца!" познакомятся с основами социологии и спецификой работы социолога.

"Во время круглого стола "Философские идеи и вызовы современной культуры" состоится дискуссия по теме востребованности философии в современной цифровой эпохе и интеллектуальных инструментов по решению экзистенциальных проблем человека. На мастер-классе "Визуализируй это! Учимся создавать анимированную инфографику" ребята освоят технические ресурсы и психологические приемы дизайна анимированной инфографики и получат готовый продукт, который можно наполнить собственными данными на любую тему", - рассказали в пресс-службе.

К участию приглашаются учащиеся 9-11-х классов школ, гимназий и лицеев. Организатором образовательных акций выступает факультет философии и социальных наук БГУ.-0-