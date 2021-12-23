23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе. Об этом сообщил сегодня журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко по итогам совещания у Президента по вопросам изменения Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы Администрации Президента, во время совещания еще раз были детально рассмотрены все разделы проекта Конституции. "В результате принято решение - на следующей неделе мы начинаем всенародное обсуждение. Соответственно, проект Конституции появится в средствах массовой информации, на портале нашего центра (Национальный центр правовой информации. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Игорь Сергеенко.

Конкретный срок для общественного обсуждения пока не отводится: все зависит от активности граждан. "Мы рассчитываем, что наши граждане активно откликнутся, внесут свои предложения, которые будут впоследствии учтены и доработаны в ходе следующего этапа - по результатам всенародного обсуждения на различных диалоговых площадках, встречах в коллективах, просто обсуждения гражданами мы выйдем на конкретный текст Конституции, будет соответствующий указ главы государства о назначении дня референдума", - отметил глава Администрации.

Свои предложения граждане могут направлять в парламент, Администрацию Президента, Национальный центр правовой информации, в средства массовой информации. "Все мнения будут услышаны, - заверил Игорь Сергеенко. - Мы ждем отклика, конструктивных предложений".-0-