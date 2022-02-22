Новости темы "Референдум по Конституции"
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом открылся в ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.
Начиная с первого дня досрочного голосования, в центре будет аккумулироваться информация о ходе референдума от более чем 40 тыс. национальных наблюдателей.
Надо отметить, что все наблюдатели прошли необходимое обучение. И сейчас каждый из них четко знает свои права и обязанности, а также основные законодательные аспекты организации работы комиссий по референдуму.
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