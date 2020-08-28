Обучение должно носить воспитательный характер - Сергеенко

28 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Обучение должно носить воспитательный характер. Таким мнением поделился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время встречи с преподавательским составом и студентами Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

"Сегодня я посетил областную педагогическую конференцию, на которой рассмотрели готовность учреждений образования области к новому учебному году, - сказал Игорь Сергеенко. - Кроме этого, встретился с коллективами и студентами двух могилевских вузов - МГУ имени А.А.Кулешова и Могилевского университета продовольствия. Увидел, что все коллективы настроены на достойное начало учебного года. Материально-техническая база у всех хорошая. И преподаватели, и студенты с нетерпением ждут начала учебы - всем хочется живого, а не дистанционного общения. Важно помнить, что обучение должно носить воспитательный характер. В современных условиях необходимо воспитывать настоящих граждан и патриотов своей страны. И мы видим, что наши педагоги к этой работе полностью готовы".

Ректор Могилевского государственного университета имени имени А.А.Кулешова Денис Дук

Во время встречи с коллективом Могилевского государственного университета Игорь Сергеенко заслушал доклады деканов факультетов. В структуру университета входят 7 факультетов: историко-филологический, математики и естествознания, педагогики и психологии детства, начального и музыкального образования, физического воспитания, экономики и права, иностранных языков. На данный момент здесь обучаются более 4,5 тыс. студентов. Деканы факультетов рассказали о готовности к началу учебного года, об обеспеченности студентов общежитиями. "Поговорили со студентами, руководителями общественных объединений. Увидели, что проблемных вопросов, которые требуют вмешательства руководства, здесь нет. У всех хороший настрой, чтобы учить и учиться, созидать и развиваться. И это радует", - подчеркнул глава Администрации Президента.

В преддверии нового учебного года Игорь Сергеенко пожелал педагогам хороших студентов и учеников, здоровья и бодрости. Детям - хорошего начала и высоких результатов в будущем.-0-

Фото Олега Фойницкого