Очередь желающих вакцинироваться составляет около 460 тыс. человек - Петришенко

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередь желающих вакцинироваться в Беларуси сейчас составляет около 460 тыс. человек. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Система здравоохранения не может сказать стоп коронавирусной инфекции. Она сконцентрирована на том, чтобы новые, передовые методики, которые есть в мире, внедрялись нашими врачами, - сказал Игорь Петришенко. - Мы научились противостоять этой беде, и мы проводим активную вакцинацию населения. Это дает положительный эффект. Первую прививку получили 356 тыс. человек, вторую - 256 тыс. Очередь у нас сейчас около 460 тыс. желающих среди населения. Будем эту работу проводить и надеемся, что к осени выйдем на вакцинирование 5 млн человек".

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