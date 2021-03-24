Очереди на границе возникли из-за сбоя работы программ у контролирующих служб Литвы - ГТК

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очереди на границе образовались из-за неработы программных продуктов у контролирующих служб Литвы, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"По информации, полученной в рабочем порядке от литовской стороны, более суток возникают существенные затруднения при работе программных продуктов у литовских контролирующих служб на границе. Оформление транспортных средств производится в ручном режиме, что существенно замедляет движение и приводит к образованию очередей", - рассказали в ГТК.

Сейчас въезда в белорусские пункты пропуска ожидают более 1,4 тыс. грузовиков, а около 200 грузовиков, уже оформленных белорусской стороной, не имеют возможности въехать на сопредельную сторону.

ГТК просит перевозчиков, планирующих пересечение белорусско-литовской границы, учитывать эту информацию, а водителей, у которых запланировано время отдыха, - выбирать установленные места вдали от пунктов пропуска.-0-