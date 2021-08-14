Очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе - ГПК

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Государственного пограничного комитета Беларуси."Польские пограничники переняли стиль работы своих литовских коллег: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе", - говорится в сообщении.Инцидент произошел на польско-белорусском участке границы, охраняемом Гродненской погрангруппой. "Польские стражи границы доставили иностранца, имеющего телесные повреждения, к линии границы. У мужчины, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь. Не получив помощи от польских силовиков, он обратился к белорусским пограничникам. Те прямо на линии границы промыли рану и наложили стерильную повязку", - отметили в комитете.Мужчина пояснил, что заявлял ходатайство о предоставлении статуса беженца в Польше и намерен повторить попытку, несмотря на принимаемые польской стороной насильственные действия в отношении беженцев.-0-