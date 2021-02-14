Очистка кровли от снега позволит избежать несчастных случаев - МЧС

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевское областное управление МЧС рекомендует очищать кровли от снега, чтобы избежать несчастных случаев, сообщает БЕЛТА.

Спасатели отмечают, что ветхость строительных конструкций, усугубленная снеговой нагрузкой, нередко приводит к обрушению кровель. "Проведите вынужденный ремонт, укрепите стропильную систему кровель, очистите их от снега, помогите это сделать своим престарелым родственникам, соседям", - советуют в МЧС. Не рекомендуется ходить под крышами, карнизами, балконами домов и строений.

Также обращается внимание, что руководители организаций и предприятий всех форм собственности обязаны принять исчерпывающие меры по снижению снеговой нагрузки с крыш зданий и сооружений подведомственных объектов.-0-