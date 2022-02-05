Один человек с омикроном может "положить" вокруг себя до 10 человек - инфекционист

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек, инфицированный штаммом COVID-19 омикрон может "положить" вокруг себя до 10 человек. Об этом заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"С учетом заразности омикрона один человек реально может положить вокруг себя от 6 до 10 человек. Понятно, мы все надеемся на вакцинацию, вопросы своего переболевания. Это действительно правда. То есть переболевшие, вакцинированные (к сожалению, омикрон пробивает и тот, и другой иммунитет) болеют легко. Но они болеют", - сказал Юрий Горбич.

Он обратил внимание, что не всегда стоит рассчитывать на более легкое протекание заболевания при омикроне "Для привитых и для переболевших он действительно протекает легче. А вот для непривитых или болевших позднее шести месяцев или больше года тому назад и имеющих факторы риска, - вот эта категория людей "имеет право" попадать в реанимацию на то самое ИВЛ, которого очень многие боятся", - заявил эксперт.-0-