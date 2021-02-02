ОДКБ учла опыт пандемии COVID-19 и вырабатывает механизм противодействия биологическим угрозам - Зась

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
2 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности вырабатывает механизм противодействия биологическим угрозам с учетом опыта пандемии COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на онлайн-брифинге, посвященном военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и вокруг нее, итогам деятельности ОДКБ в 2020 году и задачам на 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.
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