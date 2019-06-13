Одобрена концепция пятой союзной программы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС

13 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Концепция новой союзной программы в сфере преодоления последствий чернобыльской катастрофы одобрена. Об этом сообщила сегодня журналистам в Витебске, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Галина Филиппович.

По ее словам, если предыдущие программы преследовали главным образом ликвидацию последствий на Чернобыльской АЭС, то пятая союзная программа отличается направленностью на обеспечение полноценного социально-экономического развития и минимизацию последствий чернобыльской аварии, прежде всего на приграничных территориях Беларуси и России с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. "Для этого необходимо провести большую работу по мониторингу земель и лесов. Это позволит определить, какую часть из них мы можем ввести в хозяйственный оборот с учетом развития науки", - подчеркнула председатель комиссии Парламентского собрания.

Второй важной составляющей новой программы является минимизация влияния и воздействия на человека малых доз радиации, которые по-прежнему присутствуют на этих землях. "Сегодня мы должны объединить усилия для создания там конкурентных преимуществ в вопросах социально-экономического развития по отношению ко всем прилегающим территориям. У людей есть заинтересованность в этих землях, поэтому наша задача на уровне государства - создать на них благоприятные и безопасные условия проживания. В этой связи следующим этапом станет утверждение конкретных мероприятий новой программы", - отметила Галина Филиппович.

Реализация пятой программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, будет рассчитана на ближайшие три года с даты ее принятия и подписания.

В Витебске сегодня состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Участники заседания обсудили проблемы законодательного регулирования вопросов учета пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и реализации мер социальной поддержки на период до 2030 года, рассмотрели ход разработки мероприятия Союзного государства по оказанию медицинских реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф. Союзные парламентарии также провели встречу с председателем Витебского областного Совета депутатов Владимиром Терентьевым и ознакомились с организацией работы на УП "Витебскоблгаз".-0-